Lâu lâu mới được đi tiệc, Tiên Nguyễn lên đồ nhìn ai cũng mê

Nhắc đến dàn rich kid đình đám cõi mạng, chắc chắn Tiên Nguyễn sẽ là cái tên đầu tiên bật ra trong suy nghĩ của nhiều người. Rich kid Tiên Nguyễn luôn xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, chuẩn mực nhất khiến ngay cả những người chưa biết gia thế cô nàng cũng phải lờ mờ nhận ra xuất thân không phải dạng vừa. Mới nhất, Tiên Nguyễn tiếp tục khiến dân tình xuýt xoa khi lên đồ đi tiệc. Như thường lệ, tiểu thư nhà họ Nguyễn vẫn theo đuổi lối trang điểm đậm đà, "đắp" nguyên cây hàng hiệu lên người. Ái nữ tỷ phú Johnnathan Hạnh Nguyễn tâm sự mỏng: "My first event in 2 years" (Tạm dịch: Sự kiện đầu tiên của tôi sau 2 năm qua). Nhưng chi tiết gây chú ý lần này của Tiên Nguyễn lại là đường cong khó lòng rời mắt với vòng 1 và 3 đầy đặn, vòng 2 phẳng lì. Không biết tiểu thư họ Nguyễn tập tành thế nào nhưng cứ nhìn body không chút mỡ thừa sau chiếc váy ôm thôi là đủ thấy cần rất nhiều chăm chỉ, kiên nhẫn rồi. Ngoài ra nhiều người còn nhận xét Tiên Nguyễn ngày càng giống mẹ - bà Lê Hồng Thuỷ Tiên. Trên trang cá nhân của mình, Tiên Nguyễn khoe không ít khoảnh khắc tập tạnh cật lực. Lúc thì cô nàng tập gym khi thì lại leo núi nhân tạo. Vậy mới thấy được rằng, bên cạnh việc nhiều tiền, Tiên Nguyễn vô cùng chăm sóc vóc dáng. Để mỗi khi xuất hiện, đệ nhất rich kid này lại một lần khiến netizen trầm trồ. Tiên Nguyễn còn vô cùng sợ béo. Điều này đến từ việc cô nàng chăm chỉ tập luyện hàng ngày để có thân thể vạn người mê. Trên trang cá nhân, ái nữ nhà tỷ phú Johnnathan Hạnh Nguyễn không ít lần khoe đôi chân dài thon thả bên cạnh nước da nâu khoẻ khoắn. Tinh thần thể thao của nàng rich kid khiến dân mạng thả tim rầm rầm bên cạnh vóc dáng nuột nà. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News

Nhắc đến dàn rich kid đình đám cõi mạng, chắc chắn Tiên Nguyễn sẽ là cái tên đầu tiên bật ra trong suy nghĩ của nhiều người. Rich kid Tiên Nguyễn luôn xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, chuẩn mực nhất khiến ngay cả những người chưa biết gia thế cô nàng cũng phải lờ mờ nhận ra xuất thân không phải dạng vừa. Mới nhất, Tiên Nguyễn tiếp tục khiến dân tình xuýt xoa khi lên đồ đi tiệc. Như thường lệ, tiểu thư nhà họ Nguyễn vẫn theo đuổi lối trang điểm đậm đà, "đắp" nguyên cây hàng hiệu lên người. Ái nữ tỷ phú Johnnathan Hạnh Nguyễn tâm sự mỏng: "My first event in 2 years" (Tạm dịch: Sự kiện đầu tiên của tôi sau 2 năm qua). Nhưng chi tiết gây chú ý lần này của Tiên Nguyễn lại là đường cong khó lòng rời mắt với vòng 1 và 3 đầy đặn, vòng 2 phẳng lì. Không biết tiểu thư họ Nguyễn tập tành thế nào nhưng cứ nhìn body không chút mỡ thừa sau chiếc váy ôm thôi là đủ thấy cần rất nhiều chăm chỉ, kiên nhẫn rồi. Ngoài ra nhiều người còn nhận xét Tiên Nguyễn ngày càng giống mẹ - bà Lê Hồng Thuỷ Tiên. Trên trang cá nhân của mình, Tiên Nguyễn khoe không ít khoảnh khắc tập tạnh cật lực. Lúc thì cô nàng tập gym khi thì lại leo núi nhân tạo. Vậy mới thấy được rằng, bên cạnh việc nhiều tiền, Tiên Nguyễn vô cùng chăm sóc vóc dáng. Để mỗi khi xuất hiện, đệ nhất rich kid này lại một lần khiến netizen trầm trồ. Tiên Nguyễn còn vô cùng sợ béo. Điều này đến từ việc cô nàng chăm chỉ tập luyện hàng ngày để có thân thể vạn người mê. Trên trang cá nhân, ái nữ nhà tỷ phú Johnnathan Hạnh Nguyễn không ít lần khoe đôi chân dài thon thả bên cạnh nước da nâu khoẻ khoắn. Tinh thần thể thao của nàng rich kid khiến dân mạng thả tim rầm rầm bên cạnh vóc dáng nuột nà. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News