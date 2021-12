Khoe ảnh thả dáng "sương sương", Tiên Nguyễn lộ body ngắm mà mê

Phải thừa nhận một điều rằng, Tiên Nguyễn luôn nhận về nhiều sự quan tâm của dân mạng, đặc biệt là chuyện nhan sắc và vóc dáng. Nhưng lâu lắm rồi chưa thấy rich kid xuất hiện trên MXH, bài đăng gần nhất trên newsfeed của cô nàng đã từ đầu tháng 11. Không biết có nghe thấy tiếng lòng netizen không, mới đây rich kid Tiên Nguyễn lại khiến dân mạng trầm trồ với một màn thả dáng "hết nước chấm". Theo đó, Tiên Nguyễn hào hứng đăng ảnh check-in cuối tuần một địa điểm vui chơi ở TP HCM. Ái nữ nhà họ Nguyễn vốn thuộc hệ ham quẩy nên chuyện này không có gì lạ, điều gây chú ý là đường cong body ngút ngàn của cô nàng trong chiếc váy quây bó sát. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà Tiên Nguyễn có được vóc dáng xịn xò như vậy. Nếu theo dõi kỹ càng, ai cũng biết ái nữ nhà tỷ phú Johnnathan Hạnh Nguyễn rất chăm tập và rèn body. Khi từ Mỹ về Việt Nam, Tiên Nguyễn liền nhanh chóng lao vào đường đua tập tành. Trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn viết: "First day back to running but walked most of the time. One step at a time" (Tạm dịch: Ngày đầu tiên chạy trở lại nhưng đi bộ phần lớn thời gian. Từng bước một nhé!). Theo nhiều người nhận xét, muốn đẹp như Tiên Nguyễn phải kiên trì từng bước để có body "hết nước chấm" như hiện tại. Trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn không ít lần khiến netizen trầm trồ bởi body của mình. Body thon gọn, làn da nấu khoẻ khoắn cùng gương mặt ưa nhìn, Tiên Nguyễn luôn hút ánh mắt người nhìn. Vóc dáng kết hợp thần thái ngút ngàn cùng tủ hàng hiệu không bao giờ thiếu đồ, bảo sao Tiên Nguyễn lại được gọi là "đệ nhất rich kid". Cuối cùng phải thừa nhận rằng, ảnh chất lượng thấp nhưng body Tiên Nguyễn chuẩn chất lượng cao. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News

Phải thừa nhận một điều rằng, Tiên Nguyễn luôn nhận về nhiều sự quan tâm của dân mạng, đặc biệt là chuyện nhan sắc và vóc dáng. Nhưng lâu lắm rồi chưa thấy rich kid xuất hiện trên MXH, bài đăng gần nhất trên newsfeed của cô nàng đã từ đầu tháng 11. Không biết có nghe thấy tiếng lòng netizen không, mới đây rich kid Tiên Nguyễn lại khiến dân mạng trầm trồ với một màn thả dáng "hết nước chấm". Theo đó, Tiên Nguyễn hào hứng đăng ảnh check-in cuối tuần một địa điểm vui chơi ở TP HCM. Ái nữ nhà họ Nguyễn vốn thuộc hệ ham quẩy nên chuyện này không có gì lạ, điều gây chú ý là đường cong body ngút ngàn của cô nàng trong chiếc váy quây bó sát. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà Tiên Nguyễn có được vóc dáng xịn xò như vậy. Nếu theo dõi kỹ càng, ai cũng biết ái nữ nhà tỷ phú Johnnathan Hạnh Nguyễn rất chăm tập và rèn body. Khi từ Mỹ về Việt Nam, Tiên Nguyễn liền nhanh chóng lao vào đường đua tập tành. Trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn viết: "First day back to running but walked most of the time. One step at a time" (Tạm dịch: Ngày đầu tiên chạy trở lại nhưng đi bộ phần lớn thời gian. Từng bước một nhé!). Theo nhiều người nhận xét, muốn đẹp như Tiên Nguyễn phải kiên trì từng bước để có body "hết nước chấm" như hiện tại. Trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn không ít lần khiến netizen trầm trồ bởi body của mình. Body thon gọn, làn da nấu khoẻ khoắn cùng gương mặt ưa nhìn, Tiên Nguyễn luôn hút ánh mắt người nhìn. Vóc dáng kết hợp thần thái ngút ngàn cùng tủ hàng hiệu không bao giờ thiếu đồ, bảo sao Tiên Nguyễn lại được gọi là "đệ nhất rich kid". Cuối cùng phải thừa nhận rằng, ảnh chất lượng thấp nhưng body Tiên Nguyễn chuẩn chất lượng cao. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News