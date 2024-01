Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc- độc đáo du lịch sông nước

Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc triển khai từ tháng 8/2023 trên địa bàn thị trấn Đa Phước, huyện An Phú. Dự án thực hiện với kinh phí hơn 2 tỷ đồng tô điểm, sơn lại 165 bè nuôi cá của người dân làng bè (làng bè tồn tại trên 50 năm). Các bè cá nằm dài gần 1km trên sông Châu Đốc được tô điểm bằng sáu khối màu là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím để hút khách du lịch. Du khách đến với làng bè sắc màu Châu Đốc sẽ đi đường sông từ Châu Đốc tham quan làng bè đa sắc màu. Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang cho biết, làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc là sản phẩm du lịch độc đáo miền sông nước từ trước đến nay được đưa vào khai thác du lịch, tạo điểm nhấn ở khu vực ngã ba sông Châu Đốc. Việc sắc màu hóa làng bè tạo nên mảng màu đan xen nhau, hiệu ứng đẹp mắt, cùng một số dịch vụ du lịch nổi tiếng như, nghề dệt thổ cẩm, làng Chăm, thu hút du khách đến đây check-in, trải nghiệm, tham quan du lịch… Qua đó, tạo nên sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du du khách đến An Giang, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, ông Lê Trung Hiếu cho biết. Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc nằm trên tuyến tham quan, du lịch tìm hiểu, trải nghiệm đời sống sông nước và văn hóa cộng đồng người Chăm An Giang nổi tiếng của tỉnh. Bên cạnh làng bè, thị trấn Đa Phước (huyện An Phú) nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm, làng Chăm và hai thánh đường Ehsan, Sunnah, có kiến trúc độc đáo, nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng Chăm. Đây là sản phẩm du lịch sông nước độc đáo được tỉnh An Giang kỳ vọng thu hút đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều bè cá trên sông Châu Đốc được sơn nhiều màu đẹp mắt.

Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc triển khai từ tháng 8/2023 trên địa bàn thị trấn Đa Phước, huyện An Phú. Dự án thực hiện với kinh phí hơn 2 tỷ đồng tô điểm, sơn lại 165 bè nuôi cá của người dân làng bè (làng bè tồn tại trên 50 năm). Các bè cá nằm dài gần 1km trên sông Châu Đốc được tô điểm bằng sáu khối màu là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím để hút khách du lịch. Du khách đến với làng bè sắc màu Châu Đốc sẽ đi đường sông từ Châu Đốc tham quan làng bè đa sắc màu. Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang cho biết, làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc là sản phẩm du lịch độc đáo miền sông nước từ trước đến nay được đưa vào khai thác du lịch, tạo điểm nhấn ở khu vực ngã ba sông Châu Đốc. Việc sắc màu hóa làng bè tạo nên mảng màu đan xen nhau, hiệu ứng đẹp mắt, cùng một số dịch vụ du lịch nổi tiếng như, nghề dệt thổ cẩm, làng Chăm, thu hút du khách đến đây check-in, trải nghiệm, tham quan du lịch… Qua đó, tạo nên sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du du khách đến An Giang, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, ông Lê Trung Hiếu cho biết. Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc nằm trên tuyến tham quan, du lịch tìm hiểu, trải nghiệm đời sống sông nước và văn hóa cộng đồng người Chăm An Giang nổi tiếng của tỉnh. Bên cạnh làng bè, thị trấn Đa Phước (huyện An Phú) nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm, làng Chăm và hai thánh đường Ehsan, Sunnah, có kiến trúc độc đáo, nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng Chăm. Đây là sản phẩm du lịch sông nước độc đáo được tỉnh An Giang kỳ vọng thu hút đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều bè cá trên sông Châu Đốc được sơn nhiều màu đẹp mắt.