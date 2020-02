Lần đầu làm "chuyện ấy", "cô chủ tiệm nail" của Quang Hải bị chê tơi tả

Từ ngày lộ tin đồn là bạn gái Quang Hải, "cô chủ tiệm nail" Huyền My bỗng trở nên nổi tiếng. Mọi nhất cử, nhất động của cô nàng trên trang cá nhân đều thu hút sự chú ý của các fan của chàng cầu thủ. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Huyền My - bạn gái tin đồn Quang Hải đăng tải bức ảnh cười khá tự nhiên khi đang dùng điện thoại. Cùng với đó, cô nàng sinh năm 1997 đăng tải dòng trạng thái: “Người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều. Người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm”. Ngay sau khi đăng tải bức ảnh, Huyền My nhanh chóng sự phản hồi thiếu tích cực từ cư dân mạng. Thậm chí, nhiều người còn thẳng thừng chê bạn gái Quang Hải có nụ cười không được đẹp. Cụ thể, nickname H.H chê bai: “Cười nhìn đơ cái mặt, không cười còn đỡ”. Chưa dừng lại đó, nhiều dân mạng còn thẳng thừng cho rằng Huyền My không có cửa với người yêu cũ của Quang Hải là Nhật Lê. Nickname B.B chia sẻ: "Chỉ là người đến sau thôi sao có cửa với Lê". Như thường lệ, Huyền My vẫn không hề phản hồi lại bất cứ bình luận nào chỉ trích mình. Cô gái quê Nghệ An thể hiện sự im lặng trước mọi áp lực từ dư luận. Dẫu sao, những người chỉ trích chỉ mang tính chất thiểu số. Cách hành xử của nàng WAGs khiến nhiều người khá nể phục. Cho đến lúc này, Huyền My vẫn chưa hề công khai lên tiếng hẹn hò cùng Quang Hải. Song nhiều fan vẫn phần nào đoán được khi cô nàng khoe dòng chữ khá tình cảm: “Anh thương vợ”. Những người yêu mến Quang Hải đều dễ dàng đoán ra nét chữ của thủ quân đội U23 Việt Nam Chuyện tình cảm giữa Huyền My và Quang Hải trải qua rất nhiều sóng gió. Sau đó, nhiều CĐV liên tục “tấn công” trang cá nhân của cô nàng trên mạng xã hội bằng những lời lẽ đầy khiến nhã.

