Làm tóc đón Tết, cô gái nhận về giao diện bát mì tôm trên đầu

Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh một cô gái hí hửng đi làm tóc đón Tết. Tuy nhiên, sau khi làm tóc xong cô gái không thể tin nổi kiểu tóc mà mình nhận được lại khác một trời một vực so với bản gốc. Cụ thể cô gái muốn làm kiểu tóc xoăn xù mì Hàn Quốc. Đây là kiểu tóc khá kén khuôn mặt, không phải ai cũng có thể để được. Hơn nữa, nếu chỉ cần uốn quá tay một chút kiểu tóc này sẽ xoăn tít không khác gì sợi mì tôm. Vì quá hào hứng nên cô nàng đã ghi lại toàn bộ quá trình thực hiện. Tuy nhiên, sau khi về nhà sấy khô tóc, giao diện mà cô nàng nhận được khiến người xem không khỏi "dở khóc dở cười". Trái với mái tóc suôn mượt, óng ả, từng lọn tóc xoăn vào nếp đều đặn như ảnh gốc, mái tóc của cô gái xù to gấp đôi khuôn mặt. Thậm chí, nhiều netizen còn hài hước đùa rằng kiểu tóc xù không khác gì các bà thím trong phim truyền hình Hàn Quốc. Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh đi làm tóc của cô gái nhanh chóng gây bão. Hầu hết netizen đều được một phen ôm bụng cười khi nhìn thấy mái tóc này. Bên cạnh đó cũng có một số người bày cho cô gái cách để cho kiểu tóc đẹp hơn. Với mái tóc xoăn xù mì như vậy thì không nên dùng máy sấy quá khô sẽ khiến tóc càng thêm xù. Thay vào đó các bạn chỉ nên sấy nhẹ và để tóc khô tự nhiên rồi vuốt thêm một chút gel. Như vậy tóc sẽ vào nếp mượt mà hơn. Netizen cho rằng kiểu tóc của cô gái khá đẹp nhưng phải biết cách chăm sóc mới được. (Ảnh: Chụp màn hình FB C.T) Đây cũng không phải lần đầu tiên mạng xã hội xuất hiện các tình huống “dở khóc dở cười” như vậy. Trước đó, một cô gái ở Đà Nẵng cũng phải kêu trời vì đầu tư tới hơn 1 triệu đồng đi làm tóc highlight nhưng lại nhận về kiểu tóc khác ảnh gốc một trời một vực. Theo đó, cô gái này đã rất hi vọng có được kiểu tóc mới để diện trong dịp Tết sắp tới. Sau khi tham khảo các kiểu trên mạng, cô đã nhờ salon tư vấn kĩ càng trước khi đi làm. Vì đã từng nhuộm đen nên phần tóc của cô gái này khó lên màu hơn những người khác, chính vì vậy, việc cân nhắc kĩ là hoàn toàn đúng.

