Làm phù dâu, hot girl Hà thành sáng hơn cả nữ chính là ai?

Nguyễn Lê Vi sinh năm 1996 là hot girl, mẫu ảnh look book nổi tiếng ở Hà Nội. Trong hình ảnh làm phù dâu mới đây, hot girl Hà thành gây chú ý cộng đồng mạng nhờ vào nhan sắc và thần thái tỏa sáng nổi bật hơn cả nhân vật chính là cô dâu. Hot girl Nguyễn Lê Vi nhận được rất nhiều lời khen ngợi giữa dàn bưng tráp xinh đẹp, cô dâu lộng lẫy. Mặc dù luôn trung thành với phong cách thời trang tối giản với tông trắng, đen và kem sữa nhưng Lê Vi luôn tỏa sáng và sở hữu hình ảnh như một fashionista chuyên nghiệp. Cận cảnh nhan sắc của hot girl phù dâu vừa làm dân tình điên đảo vì quá xinh đẹp.Gái xinh này có phong cách thời trang rất Hàn Quốc, vừa nữ tính vừa sang trọng. Cô nàng là gương mặt quen thuộc chụp lookbook cho các nhãn hàng thời trang ở Hà Nội. Cuối năm ngoái, Lê Vi thường xuyên than vãn chuyện cân nặng giảm không phanh trên mạng xã hội. Lướt qua trang cá nhân của cô nàng, ai cũng phải công nhận rằng thời gian gần đây Vi gầy hơn hẳn. Thời điểm đó, hot girl 9X thậm chí đã phải tuyên bố tạm dừng công việc làm mẫu ảnh để nghỉ ngơi, ăn uống, lấy lại vóc dáng cân đối như xưa. Nhờ những đường nét nhỏ nhắn, xinh xắn, cô nàng này rất đắt show dù chẳng có thân hình cao ráo. Lê Vi được nhiều người biết đến với nick name "bản sao Thanh Vân Hugo" và chuyện tình bạn đẹp như mơ với hot girl An Japan. Từng là sinh viên Đại học Thăng Long, Nguyễn Lê Vi gây rất nhiều thương nhớ cho cộng đồng mạng lẫn những người đối diện ngay lần đầu gặp mặt. Người đẹp sinh năm 1996 đến từ Hà Nội rất yêu thích các thiết kế đơn giản như quần jean, short khaki, váy đơn sắc... Nhiều người ví nhan sắc và phong cách thời trang của Lê Vi chẳng thua kém gì các nữ thần xứ Hàn. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Cuộc sống của dàn hotgirl nổi tiếng từ các nhóm hài trên YouTube - Nguồn: SaoStar

