Làm bạn với cái kim sợi chỉ, nữ sinh 10X tạo nên kiệt tác

Lưu Thị Thu Trang (sinh năm 2001, quê Thái Nguyên) được nhận xét rằng có nét đẹp vô cùng cuốn hút. Hiện nữ sinh 10X này là sinh viên khoa Công nghệ dệt may, trường ĐH Công nghiệp dệt may Hà Nội. Lưu Thị Thu Trang từng “nổi như cồn” trên mạng xã hội với hình ảnh được chụp trong khi trú mưa. Kể từ đó, trang cá nhân facebook của nữ sinh Thái Nguyên nhận được đông đảo lượt theo dõi và tương tác. Nói về việc được nhiều người biết tới, Thu Trang cho biết: "Em thấy vui vì bỗng chốc được mọi người biết đến và chú ý nhiều hơn. Em có mong muốn theo đuổi công việc liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật nếu có cơ hội...". Thu Trang cũng tâm sự kể từ khi học cấp ba, cô bạn đã có mong muốn thở thành nhà thiết kế. Nhưng vì không có điều kiện để theo học, nên quyết định chuyển sang ngành Công nghệ may để vẫn có cơ hội làm bạn với chiếc kim, sợi chỉ. Hơn thế nữa, cũng theo chia sẻ của Thu Trang, học ngành này có rất nhiều thứ thú vị đặc biệt có thể tự mặc đồ của mình may, được thiết kế sáng tạo quần áo, có thể tái chế lại những bộ đồ cũ hỏng bỏ đi thành 1 bộ đồ cực trend. Khi được mọi người nhận xét có nét đẹp lai Hàn, Thu Trang chỉ cười và nói rằng bố mẹ mình đều là người Việt Nam. Thu Trang cũng hiếm khi để tâm quá nhiều đến những lời nói không hay, và luôn hoàn thiện bản thân để ngày càng tốt lên. Quan điểm sống của Thu Trang là sống cho thực tại và cố gắng cho tương lai. Ngoài thời gian học thì hiện Trang là người mẫu ảnh tự do Thu Trang hướng bản thân tới hình tượng đa phong cách nhiều màu sắc và nữ sinh này vẫn luôn cố gắng trau dồi bản thân nhiều hơn. Thu Trang đang có dự định và dần bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân để có thể tự mở một xưởng may quần áo sau khi ra trường. Đây là ước mơ từ rất lâu của cô. Từ xưởng may này, 10X có thể thỏa sức sáng tạo và theo đuổi đam mê thiết kế của mình. Hiện giờ em đang nuôi 3 chú mèo, trong đó có một chú mèo Tây và 2 em mèo ta. Chúng rất đáng yêu và cũng là động lực cho em cố gắng mỗi ngày. Sau này khi có điều kiện em sẽ nhận nuôi thêm nhiều chú mèo bị bỏ rơi khác”, Thu Trang kể. Mời quý độc giả xem video: Hot Girl Jang Mi Cover Mashup Trách Ai Bây Giờ - Sau Tất Cả - Vì Ai Vì Anh - Nguồn: Saostar

