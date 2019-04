Lạc giữa vùng đất huyền thoại, như xứ thần tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ

Vài tháng trước, lúc đang lướt Internet, mình vô tình nhìn thấy và bị ấn tượng bởi bức ảnh cô gái mặc chiếc váy thổ nằm trên những tấm thảm Ba Tư đủ màu sắc trong một ngôi làng dệt thảm trông có vẻ cổ xưa. Chỉ vì cảm thấy thích thú, mình đã lưu lại rất nhiều bức ảnh tương tự ở đây mà trong lòng chẳng chút nghĩ ngợi về một dự định hay kế hoạch sẽ đặt chân tới vùng đất xinh đẹp đó. Vậy mà vài tháng sau, mình đã may mắn được đặt chân đến đây, mặc trên người một bộ váy thổ cẩm nặng 5,7 kg, nhiều màu sắc hơn cô gái trong ảnh và đứng check-in tại ngôi làng đẹp tựa xứ thần tiên cùng người bạn đồng hành... Trời của ngày hôm đó nắng nhẹ. Dưới cái nắng vàng tươi và nền nhiệt dưới 10 độ C khá lạnh, Cappadocia hiện lên đẹp hơn so với mong đợi của mình rất nhiều. Vì gió mạnh nên buổi đầu tiên đến đây, khinh khí cầu không thể bay được. Mình quyết định tới thăm làng gốm và dệt thảm thủ công để có cơ hội lạc giữa thế giới cổ tích Aladin và cây đèn thần kì diệu trong những câu chuyện kể. Ở đây, cây khô được treo đầy những viên tròn, xanh xanh gọi là " Mắt Quỷ ". Mọi người sẽ treo chúng lên và cầu nguyện bình an. Họ tin rằng "Mắt Quỷ" sẽ nghe được mong ước đó và theo dõi, bảo vệ người dân khỏi những thứ xấu xa, xui xẻo. Trước khi đến đây, ngoài lịch bay khinh khí cầu đã hết chỗ từ lâu (nếu có ý định bay khinh khí cầu ở đây, bạn nên đặt trước đó một tháng), mình khá khó khăn trong việc tìm khách sạn có thể ngắm được toàn cảnh khinh khí cầu từ tầng thượng. Thật may mắn khi hầu hết khách sạn có tầng thượng đẹp đã hết phòng, mình vô tình tìm được một chỗ nghỉ còn lại duy nhất rất vừa ý và hài lòng. Từ đây, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên đường của khinh khí cầu nhiều màu sắc, bay lơ lửng giữa bầu trời xanh thẳm và chụp những bức ảnh đẹp đến mê mẩn. Ngoài tầng thượng đẹp, phòng nghỉ xinh, bạn còn có thể check-in ở rất nhiều góc sống ảo nho nhỏ, dễ thương trông chẳng khác gì bước ra từ khu vườn cổ tích trong một câu chuyện thần thoại. Điều khiến mình thực sự ấn tượng ở đây đó là các căn phòng được bài trí tuyệt đẹp. Bạn vừa ngồi nhâm nhi tách trà kiểu quý tộc, vừa thỏa sức chụp ảnh với không gian tràn ngập ánh sáng khắp mọi nơi. Cappadocia trong mắt mình thực sự là một thiên đường cổ tích để bạn có thể hóa thân thành nàng công chúa trong những câu chuyện thần thoại.

