Là “thánh sống ảo” nhưng vợ hai Minh Nhựa bất ngờ có hành động này

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ hai Minh Nhựa là Mina Phạm bất ngờ đăng tải ảnh chụp cùng chồng kèm dòng trạng thái: "Thực ra xấu xí cũng có cái hay của nó. Nếu có ai đó yêu bạn, chắc chắn không phải vì ngoại hình". Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, người quen của Mina Phạm cho biết cô nàng không hề xấu, "Chị ước chị xấu như em", "Người đẹp hay nghĩ mình xấu lắm",...thế nhưng vợ Minh Nhựa vẫn một mực khẳng định bản thân sở hữu nhan sắc kém xinh. Từng bị tố là "thánh sống ảo", lấy ảnh của người khác ghép mặt vào để biến thành hình của mình nên việc Mina Phạm tự nhận mình xấu khiến nhiều người khá bất ngờ. Trước đó, vợ hai Minh Nhựa từng lộ nhan sắc thật hết hồn, khác xa với trong ảnh. Thay vì khuôn mặt thon gọn, nước da trắng, đôi mắt to thì Mina Phạm sở hữu làn da sạm, quầng mắt thâm trông chẳng hề liên quan tới những tấm hình cô đăng tải trên mạng xã hội. Mina Phạm nổi tiếng được chồng cưng chiều hết mực, sẵn sàng vì cô mà livestream doạ tự tử, điều dàn xe sang - xịn - mịn đi đón vợ trở về nhà. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Mina Phạm tung bộ ảnh trong trang phục cổ trang với khuôn mặt cứng đơ như tượng sáp khiến ai nấy đều phải hết hồn. Không biết do lỗi make up hay photoshop mà vợ hai Minh Nhựa lại biến thành một người hoàn toàn khác như vậy. Mặc dù không hoạt động nghệ thuật cũng như chẳng liên quan gì tới làng giải trí nhưng Mina Phạm vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng bởi hay "tạo nét", chụp ảnh "sống ảo" cực lố. Bên cạnh đó, mối quan hệ mẹ kế - con chồng của Mina Phạm và Joyce Phạm cũng được nhiều người quan tâm bởi cả hai được cho là "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Mina Phạm được chồng cưng chiều hết mực, cặp đôi thường xuyên đi du lịch và chụp ảnh "sống ảo" tình tứ như cặp vợ chồng mới cưới dù đã có với nhau hai mặt con. Xem thêm clip: Minh Nhựa đón vợ bằng dàn xe sang ở sân bay - Nguồn: Youtube

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ hai Minh Nhựa là Mina Phạm bất ngờ đăng tải ảnh chụp cùng chồng kèm dòng trạng thái: "Thực ra xấu xí cũng có cái hay của nó. Nếu có ai đó yêu bạn, chắc chắn không phải vì ngoại hình". Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, người quen của Mina Phạm cho biết cô nàng không hề xấu, "Chị ước chị xấu như em", "Người đẹp hay nghĩ mình xấu lắm",...thế nhưng vợ Minh Nhựa vẫn một mực khẳng định bản thân sở hữu nhan sắc kém xinh. Từng bị tố là "thánh sống ảo", lấy ảnh của người khác ghép mặt vào để biến thành hình của mình nên việc Mina Phạm tự nhận mình xấu khiến nhiều người khá bất ngờ. Trước đó, vợ hai Minh Nhựa từng lộ nhan sắc thật hết hồn, khác xa với trong ảnh. Thay vì khuôn mặt thon gọn, nước da trắng, đôi mắt to thì Mina Phạm sở hữu làn da sạm, quầng mắt thâm trông chẳng hề liên quan tới những tấm hình cô đăng tải trên mạng xã hội. Mina Phạm nổi tiếng được chồng cưng chiều hết mực, sẵn sàng vì cô mà livestream doạ tự tử, điều dàn xe sang - xịn - mịn đi đón vợ trở về nhà. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Mina Phạm tung bộ ảnh trong trang phục cổ trang với khuôn mặt cứng đơ như tượng sáp khiến ai nấy đều phải hết hồn. Không biết do lỗi make up hay photoshop mà vợ hai Minh Nhựa lại biến thành một người hoàn toàn khác như vậy. Mặc dù không hoạt động nghệ thuật cũng như chẳng liên quan gì tới làng giải trí nhưng Mina Phạm vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng bởi hay "tạo nét", chụp ảnh "sống ảo" cực lố. Bên cạnh đó, mối quan hệ mẹ kế - con chồng của Mina Phạm và Joyce Phạm cũng được nhiều người quan tâm bởi cả hai được cho là "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Mina Phạm được chồng cưng chiều hết mực, cặp đôi thường xuyên đi du lịch và chụp ảnh "sống ảo" tình tứ như cặp vợ chồng mới cưới dù đã có với nhau hai mặt con. Xem thêm clip: Minh Nhựa đón vợ bằng dàn xe sang ở sân bay - Nguồn: Youtube