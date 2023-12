Kiếm được tiền từ MXH, chàng trai chăn bò không quên những ngày cơ cực

Sô Y Tiết (sinh năm 1988, Bình Định) nổi tiếng khắp mạng xã hội từ bài hát đếm số bằng tiếng Anh khi chăn bò. Cũng từ đó, anh chàng trở thành hiện tượng mạng thu hút nhiều người chú ý. Năm 2020, Sô Y Tiết còn nằm trong top 10 Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards năm 2020 bằng tinh thần lạc quan vươn lên trong khó khăn. Từ đó đến nay đã 3 năm trôi qua, cuộc sống của Sô Y Tiết nhiều thay đổi. Anh đã thực hiện được ước mơ giản dị của riêng mình là lấy vợ - làm nhà - sinh con, tập tành kinh doanh và đang tiếp tục giúp đỡ mọi người xung quanh. Một trong những điều tạo nên sự đặc biệt của Sô Y Tiết chính là gia cảnh của anh. Quá khứ như mảng màu đối lập với tinh thần lạc quan của Tiết trong suốt quãng thời gian sau này. Mẹ Tiết qua đời khi anh mới 6 tuổi, ba không chịu kiếm việc ổn định mà dẫn 2 con lang bạt khắp nơi để ăn xin. Khi ba qua đời, anh em hiện tượng mạng chăn bò này được họ hàng nhận về nuôi rồi lại được thu xếp vào trại mồ côi. Khi đang học lớp 6, Sô Y Tiết phát bệnh lao phổi, nhiều lần rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh” và phải nghỉ học. Sau đó Tiết tiếp tục cuộc sống nương nhờ người thân, đi chăn bò thuê để có cơm ăn qua ngày. Năm 2020, trong năm đầu tiên sau khi nổi tiếng, Y Tiết gom góp được gần 40 triệu đồng. Anh đã mang hết tất cả ra làm nhà vệ sinh to nhất xóm cho gia đình dì dượng - những người đã nuôi dưỡng, cưu mang mình. Sau đó, anh chăn bò mới bắt đầu gây dựng và vun vén cuộc sống của riêng mình. Khi bản thân đã đủ no ấm, anh chăn bò còn trực tiếp đến thăm và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình, đặc biệt là các thành viên trong “biệt đội” chăn bò vì ai cũng vất vả. Thỉnh thoảng, khi được bạn bè hay fan tặng quà, Y Tiết cũng tổ chức những bữa ăn vui vẻ cho trẻ con trong xóm, lan tỏa niềm vui theo cách giản dị nhất. Hiện tại thu nhập chính của Sô Y Tiết là hát mừng sinh nhật bằng bài hát đếm số cho các fan quốc tế trên Cameo (nền tảng kết nối trực tiếp khán giả với người nổi tiếng, hiện tượng mạng). Song song với đó, Y Tiết còn làm ra các sản phẩm như áo thun, sweater có in hình mình bán online cho fan nước ngoài để tăng thu nhập.

Sô Y Tiết (sinh năm 1988, Bình Định) nổi tiếng khắp mạng xã hội từ bài hát đếm số bằng tiếng Anh khi chăn bò. Cũng từ đó, anh chàng trở thành hiện tượng mạng thu hút nhiều người chú ý. Năm 2020, Sô Y Tiết còn nằm trong top 10 Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards năm 2020 bằng tinh thần lạc quan vươn lên trong khó khăn. Từ đó đến nay đã 3 năm trôi qua, cuộc sống của Sô Y Tiết nhiều thay đổi. Anh đã thực hiện được ước mơ giản dị của riêng mình là lấy vợ - làm nhà - sinh con, tập tành kinh doanh và đang tiếp tục giúp đỡ mọi người xung quanh. Một trong những điều tạo nên sự đặc biệt của Sô Y Tiết chính là gia cảnh của anh. Quá khứ như mảng màu đối lập với tinh thần lạc quan của Tiết trong suốt quãng thời gian sau này. Mẹ Tiết qua đời khi anh mới 6 tuổi, ba không chịu kiếm việc ổn định mà dẫn 2 con lang bạt khắp nơi để ăn xin. Khi ba qua đời, anh em hiện tượng mạng chăn bò này được họ hàng nhận về nuôi rồi lại được thu xếp vào trại mồ côi. Khi đang học lớp 6, Sô Y Tiết phát bệnh lao phổi, nhiều lần rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh” và phải nghỉ học. Sau đó Tiết tiếp tục cuộc sống nương nhờ người thân, đi chăn bò thuê để có cơm ăn qua ngày. Năm 2020, trong năm đầu tiên sau khi nổi tiếng, Y Tiết gom góp được gần 40 triệu đồng. Anh đã mang hết tất cả ra làm nhà vệ sinh to nhất xóm cho gia đình dì dượng - những người đã nuôi dưỡng, cưu mang mình. Sau đó, anh chăn bò mới bắt đầu gây dựng và vun vén cuộc sống của riêng mình. Khi bản thân đã đủ no ấm, anh chăn bò còn trực tiếp đến thăm và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình, đặc biệt là các thành viên trong “biệt đội” chăn bò vì ai cũng vất vả. Thỉnh thoảng, khi được bạn bè hay fan tặng quà, Y Tiết cũng tổ chức những bữa ăn vui vẻ cho trẻ con trong xóm, lan tỏa niềm vui theo cách giản dị nhất. Hiện tại thu nhập chính của Sô Y Tiết là hát mừng sinh nhật bằng bài hát đếm số cho các fan quốc tế trên Cameo (nền tảng kết nối trực tiếp khán giả với người nổi tiếng, hiện tượng mạng). Song song với đó, Y Tiết còn làm ra các sản phẩm như áo thun, sweater có in hình mình bán online cho fan nước ngoài để tăng thu nhập.