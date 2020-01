Không góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam, Văn Hậu được CĐV Thái Lan quan tâm

Đội tuyển U23 Việt Nam hiện đang có mặt tại Thái Lan chuẩn bị tham gia VCK U23 Việt Nam. Ngày 10/1, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ có trận gặp U23 UAE. Sự trở lại của Đình Trọng sau thời gian dài chấn thương giúp các CĐV an tâm hơn về hàng phòng ngự. Thế nhưng, việc không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu lại là mất mát vô cùng lớn của đội tuyển U23 Việt Nam. Do đã hội quân để tham dự SEA Games 30 nên lần này, CLB SC Heerenveen không nhả quân vì nếu để nam cầu thủ sinh năm 1999 về nước quá nhiều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của Văn Hậu tại Hà Lan. Trên trang cá nhân, mới đây Văn Hậu đăng tải hình ảnh luyện tập cùng CLB SC Heerenveen. Ngay lập tức, Alvaro Silva - tuyển thủ Philippines gốc Tây Ban Nha đã bình luận: "Enjoy bro" (tạm dịch: tận hưởng đi người anh em). Không chỉ vậy, nhiều người hâm mộ bóng đá đến từ Thái Lan cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với Đoàn Văn Hậu. "Bạn có tham dự giải U23 châu Á ở Thái Lan không? Tôi theo dõi và rất yêu mến bạn nhưng tiếc là không thấy bạn" - Một CĐV xứ Chùa Vàng hỏi thăm cầu thủ Việt Nam trên mạng xã hội. Ngày 5/1, các cầu thủ U23 Việt Nam đã có mặt tại Buriram để chuẩn bị cho trận gặp UAE vào ngày 10/1. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang-seo được một người Thái chào đón bằng tấm bảng bằng tiếng Việt, ông này còn đội mũ và mang theo Quốc kỳ Việt Nam. Hiện tại, Đoàn Văn Hậu đang cùng CLB SC Heerenveen tham gia chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. Trước đó, HLV trưởng của đội bóng Hà Lan cho biết cầu thủ quê Thái Bình gặp khá nhiều khó khăn trong giao tiếp khiến ông luôn phải "cầm tay chỉ việc". Tại Heerenveen, hậu vệ trái của tuyển Việt Nam mới có 4 phút ra sân ở cúp quốc gia Hà Lan và nhanh chóng phải nhận thẻ vàng. Văn Hậu được kỳ vọng sẽ được trao nhiều cơ hội hơn tại đây. Thế nhưng báo chí Hà Lan nhận định rằng, anh chàng không đủ giỏi để có thể khẳng định tên tuổi tại Châu Âu. Tại SEA Games 30, Văn Hậu góp công lớn khi lập cú đúp trong trận chung kết gặp U22 Indonesia, giúp U22 Việt Nam giành HCV. Xem thêm clip: On Sports | Văn Hậu tập huấn tại Tây Ban Nha, Xuân Trường có khả năng thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai - Nguồn: Youtube

