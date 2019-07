Không dấn thân vào Showbiz, dàn hot girl gây sốt ầm ầm vì body "bốc lửa"

Dù không hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Thị Kiều Diễm (sinh năm 2000, Đồng Nai) vẫn thu hút 200.000 người theo dõi trang cá nhân. Hot girl 10X này được dân mạng khen có ngoại hình thu hút và biểu cảm sexy. Với số đo 3 vòng 88-59-97, Kiều Diễm không ngại diện đồ khoe những đường cong nóng bỏng. Hiện nữ sinh 10X này đang làm PT online. Wilson Nhật Anh (sinh năm 2002) là bông hồng lai Việt - Mỹ, hiện sinh sống tại TP. HCM. Nhờ ngoại hình thu hút, Nhật Anh được dân mạng chú ý dù không thường xuyên đăng ảnh lên mạng xã hội hay tham gia hoạt động nghệ thuật. Không sở hữu "vòng eo con kiến" hay cằm V-line, "bông hồng lai" 18 tuổi vẫn được nhận xét quyến rũ không kém hot girl nào hiện nay. 10X thường diện trang phục khoe body quyến rũ. Vũ Thị Kiều Duyên (sinh năm 2003, Đồng Nai) được chú ý nhờ màn "dậy thì thành công" từ cô bé gầy gò có làn da ngăm đen đến hot girl có body "bốc lửa". Kiều Duyên chia sẻ số đo 3 vòng 90-59-95 có được nhờ chăm chỉ tập luyện. Kiều Duyên từng lọt top 20 cuộc thi The Next Face 2019 nhưng xin rút lui vì lý do cá nhân. Bên cạnh những lời khen về ngoại hình, cô nàng cũng được nhiều người góp ý rằng cô khá ít tuổi để theo đuổi phong cách gợi cảm. Võ Ngọc Trân (sinh năm 2001) là hot girl đình đám Sài thành. Cô từng xuất hiện trên một số trang báo Trung Quốc nhờ nhan sắc nổi bật. Cô nàng 10X có gần 350.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Nổi tiếng nhờ ngoại hình thu hút nhưng nữ sinh THPT Bình Hưng Hòa (TP. HCM) cũng vướng phải không ít thị phi như học kém, từng phẫu thuật thẩm mỹ. Hot girl chia sẻ bí quyết giữ dáng. (Nguồn: Youtube)

