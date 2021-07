Khoe trái dưa hấu "hiếm có khó tìm", anh chàng bổ ra ai cũng thèm

Vẫn đang trong mùa hè nên những clip về trái cây đặc biệt là dưa hấu chiếm sóng cõi mạng, nhiều video đạt cả triệu view, tương tác cực khủng dù nội dung không có gì quá đặc biệt. Mới đây, một clip đạt gần triệu view đang viral trên YouTube về quả dưa hấu được miêu tả "Đi cả Sài Gòn không đâu kiếm được trái này" khiến không ít netizen phải tò mò. Thoạt nhìn, ai cũng nhận ra đó là trái dưa hấu nhưng với kích thước rất khác thường, còn chưa to bằng cái nắm tay người Khoảnh khắc quan trọng nhất trong đoạn clip được hé lộ đó là bổ dưa. Không ngờ bên trong trái dưa nhỏ xíu lại có nhiều thịt, màu đỏ ửng, mọng nước, cùi còn rất mỏng. Đúng là nhỏ mà có võ, không thể trông mặt mà bắt hình dong với những trái dưa hấu mini. Cư dân mạng ban đầu xem clip cũng không quá mong đợi, nên kết quả thực sự gây bất ngờ lớn. Điển hình, một số netizen đã để lại bình luận dưới màn clip bổ dưa mini: "Đang nghĩ lại là mấy trái dưa suy dinh dưỡng trên mạng có đầy, không ngờ cái kết xuất sắc thật đó", "Dưa ngon quá, mình chỉ thích ăn trái nhỏ thế này thôi, cho xin giống được không?" hay "Dưa này là dưa non, ở ruộng nhà mình thu hoạch người ta toàn bỏ thôi". Trước đó, không ít những màn bổ dưa hấu mini và cái kết cùng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như chàng trai có trái dưa hấu "Đi cả Sài Gòn không đâu kiếm được trái này". Màn bổ dưa hấu mini xanh vỏ, đỏ lòng từng thu hút triệu dân mạng theo dõi. Mời quý độc giả xem video: Quả dưa hấu có 1-0-2 khiến gia chủ cũng bất ngờ - Nguồn: @cccase2000

Vẫn đang trong mùa hè nên những clip về trái cây đặc biệt là dưa hấu chiếm sóng cõi mạng, nhiều video đạt cả triệu view, tương tác cực khủng dù nội dung không có gì quá đặc biệt. Mới đây, một clip đạt gần triệu view đang viral trên YouTube về quả dưa hấu được miêu tả "Đi cả Sài Gòn không đâu kiếm được trái này" khiến không ít netizen phải tò mò. Thoạt nhìn, ai cũng nhận ra đó là trái dưa hấu nhưng với kích thước rất khác thường, còn chưa to bằng cái nắm tay người Khoảnh khắc quan trọng nhất trong đoạn clip được hé lộ đó là bổ dưa. Không ngờ bên trong trái dưa nhỏ xíu lại có nhiều thịt, màu đỏ ửng, mọng nước, cùi còn rất mỏng. Đúng là nhỏ mà có võ, không thể trông mặt mà bắt hình dong với những trái dưa hấu mini. Cư dân mạng ban đầu xem clip cũng không quá mong đợi, nên kết quả thực sự gây bất ngờ lớn. Điển hình, một số netizen đã để lại bình luận dưới màn clip bổ dưa mini: "Đang nghĩ lại là mấy trái dưa suy dinh dưỡng trên mạng có đầy, không ngờ cái kết xuất sắc thật đó", "Dưa ngon quá, mình chỉ thích ăn trái nhỏ thế này thôi, cho xin giống được không?" hay "Dưa này là dưa non, ở ruộng nhà mình thu hoạch người ta toàn bỏ thôi". Trước đó, không ít những màn bổ dưa hấu mini và cái kết cùng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như chàng trai có trái dưa hấu "Đi cả Sài Gòn không đâu kiếm được trái này". Màn bổ dưa hấu mini xanh vỏ, đỏ lòng từng thu hút triệu dân mạng theo dõi. Mời quý độc giả xem video: Quả dưa hấu có 1-0-2 khiến gia chủ cũng bất ngờ - Nguồn: @cccase2000