“Khoe thân” kiểu Võ Huỳnh Ngọc Phụng: hotgirl Việt cả “lố” phản cảm

Mới đây, những hình ảnh của người mẫu nữ Võ Huỳnh Ngọc Phụng (biệt danh Pong Kyubi, sinh năm 1995 ở An Giang, hiện sống tại TP. HCM) tạo dáng phản cảm bên ô tô Vinfast đã gây tranh cãi trong CĐM. Trong những bức ảnh được đăng tải, Ngọc Phụng xuất hiện trong trang phục váy hai dây, không mặc áo lót, tạo dáng hớ hênh khi chụp ảnh khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy đỏ mặt. Trước người mẫu Võ Huỳnh Ngọc Phụng, hot girl tên M.H từng gây bức xúc dư luận khi chụp ảnh phản cảm ở Hội An. Trong những tấm hình đăng tải, M.H vô tư để ngực trần và dùng nón lá che đậy rồi tạo dáng õng ẹo trước ống kính khiến nhiều người "nóng mắt". Nhắc đến những bộ ảnh khoe thân tai tiếng nhất không thể bỏ qua loạt ảnh được thực hiện tại Tuyệt tình cốc ở xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Khoác lên mình bộ trang phục áo yếm mỏng tang, hai nữ người mẫu khoe toàn bộ những phần nhạy cảm trên cơ thể. Bộ ảnh sau khi được đăng tải đã nhận về vô số "gạch đá" từ cư dân mạng. Đa số các bình luận cho rằng những người mẫu trong bộ hình ăn mặc quá phản cảm và không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.Bà Tưng (tên thật: Lê Thị Huyền Anh) là cái tên từng khiến cư dân mạng nhớ tới với vô vàn thị phi. Nhắc đến cô gái sinh năm 1993, người ta nghĩ ngay tới hình ảnh gợi cảm, vòng 1 "thả rông" kèm loạt phát ngôn gây sốc. Vào những năm 2013 và 2014, bà Tưng nhận về vô vàn "gạch đá", cùng những lời chỉ trích gay gắt từ CĐM. Sau gần 6 năm, Huyền Anh tự nhận mình đã tiết chế hơn trong cách nói chuyện, ăn mặc cũng dần trở nên kín đáo. Tuy nhiên những hình ảnh của cô trong quá khứ vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

