Khoe sầu riêng "đột biến", chủ vườn khiến dân mạng cười lăn lóc

Đang là mùa sầu riêng, thiên hạ thi nhau khoe sầu riêng mini, sầu riêng rụng gốc, sầu riêng cơm vàng hạt lép... trên các nền tảng mạng xã hội cho thiên hạ thèm chơi. Mới đây, anh chàng ở Đắk Lắk - một trong những vùng đất nổi danh với những vườn sầu riêng dưới đây chẳng hạn. Mở đầu đoạn clip đăng tải lên TikTok, anh chàng khoe nhẹ là dạo này quả sầu riêng rụng nhiều quá nên cứ sáng sáng phải ra vườn thị sát, thu hoạch về. Nhưng "giật gân" hơn là trong lúc đi thăm vườn, anh bắt gặp một trái sầu riêng "đột biến" trong vườn. Hóa ra, ngay trên cây sầu riêng, ở bên cạnh một trái sầu riêng be bé là một... trái bơ đang chín, mọc ra từ cuống sầu riêng. Sau khi đoạn clip khoe trái sầu riêng "đột biến" được đăng tải, dân mạng bàn tán sôi nổi và cho rằng đây chắc là một trò đùa, chứ cây sầu riêng tuyệt đối không thể mọc ra quả bơ được. Thậm chí, nhiều "đại gia cõi mạng" còn mạnh miệng ra giá 14 tỷ để rước em sầu riêng "đột biến" về để "sĩ với đời". Bên cạnh màn "chốt deal" đầy tiếng cười, một số dân mạng cho biết ý kiến rằng có lẽ đây là trò câu like được keo 502 "tài trợ". Tuy nhiên, nếu là sản phẩm do loại keo dán nào đó tài trợ thì cũng phải khâm phục màn "ra tay" bởi sau khi nâng lên đặt xuống, quả bơ vẫn bám vào cuống. Trước đó, không ít lần dân mạng đã từng kiến những trái sầu riêng chẳng giống như bình thường, đặc biệt khi chúng được "khui ruột" bên trong. Một trái sầu riêng ruột đỏ từng khiến cõi mạng phải giật nảy mình. Mời quý độc giả xem video: Chủ vườn khoe trái "sầu riêng đột biến" được "đại gia mạng" trả giá 14 tỷ - Nguồn: @bi_us/ TikTok

Đang là mùa sầu riêng, thiên hạ thi nhau khoe sầu riêng mini, sầu riêng rụng gốc, sầu riêng cơm vàng hạt lép... trên các nền tảng mạng xã hội cho thiên hạ thèm chơi. Mới đây, anh chàng ở Đắk Lắk - một trong những vùng đất nổi danh với những vườn sầu riêng dưới đây chẳng hạn. Mở đầu đoạn clip đăng tải lên TikTok, anh chàng khoe nhẹ là dạo này quả sầu riêng rụng nhiều quá nên cứ sáng sáng phải ra vườn thị sát, thu hoạch về. Nhưng "giật gân" hơn là trong lúc đi thăm vườn, anh bắt gặp một trái sầu riêng "đột biến" trong vườn. Hóa ra, ngay trên cây sầu riêng, ở bên cạnh một trái sầu riêng be bé là một... trái bơ đang chín, mọc ra từ cuống sầu riêng. Sau khi đoạn clip khoe trái sầu riêng "đột biến" được đăng tải, dân mạng bàn tán sôi nổi và cho rằng đây chắc là một trò đùa, chứ cây sầu riêng tuyệt đối không thể mọc ra quả bơ được. Thậm chí, nhiều "đại gia cõi mạng" còn mạnh miệng ra giá 14 tỷ để rước em sầu riêng "đột biến" về để "sĩ với đời". Bên cạnh màn "chốt deal" đầy tiếng cười, một số dân mạng cho biết ý kiến rằng có lẽ đây là trò câu like được keo 502 "tài trợ". Tuy nhiên, nếu là sản phẩm do loại keo dán nào đó tài trợ thì cũng phải khâm phục màn "ra tay" bởi sau khi nâng lên đặt xuống, quả bơ vẫn bám vào cuống. Trước đó, không ít lần dân mạng đã từng kiến những trái sầu riêng chẳng giống như bình thường, đặc biệt khi chúng được "khui ruột" bên trong. Một trái sầu riêng ruột đỏ từng khiến cõi mạng phải giật nảy mình. Mời quý độc giả xem video: Chủ vườn khoe trái "sầu riêng đột biến" được "đại gia mạng" trả giá 14 tỷ - Nguồn: @bi_us/ TikTok