Hậu thi đấu cam go vòng loại 2 World Cup 2022, dàn cầu thủ đội tuyển Việt Nam nô nức mở đại hội đọ "múi sầu riêng" cho qua những ngày cách ly buồn bã. Chẳng kém cạnh các đồng đội là cầu thủ đội tuyển Việt Nam, Đặng Văn Lâm ở trời Nhật xa xôi cũng không kém cạnh khoe ngay body xịn xò lên MXH. Ở story tham chiến cùng đồng đội là cầu thủ Việt Nam, Đặng Văn Lâm ngoài gương mặt điển trai vốn có còn sở hữu thân hình hút mắt với các cơ bắp cuồn cuộn, đặc biệt là cơ bụng với múi nào ra múi đó, quyến rũ vô cùng. Đây không phải lần đầu tiên Đặng Văn Lâm khiến netizen "xỉu up xỉu down" bởi thân hình với những múi cơ đẹp như "tạc tượng" của mình. Thế nhưng có vẻ sau những ngày tập tành, lăn xả trên sân cỏ nước ngoài, Đặng Văn Lâm ngày càng nở nang, visual hút mắt hơn hẳn. Không chỉ chăm chỉ comment bài đăng của đồng đội, Đặng Văn Lâm còn đăng cả story để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển Quốc gia Dù phải lỡ hẹn cùng đội tuyển Việt Nam sang Dubai tham dự vòng loại 2 World Cup 2022, Đặng Văn Lâm vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi vì tinh thần hướng về đồng đội của mình. Suốt hành trình tạo nên trang sử mới cho nền bóng đá nước nhà của dàn tuyển thủ, Lâm Tây vẫn luôn ở đó, ủng hộ tinh thần hết mình qua những story cổ vũ, bình luận dạo trên mạng xã hội của đồng đội. Hiện tại, Lâm Tây đã được ra sân trong màu áo Cerezo Osaka và có màn thể hiện trong trận thắng mới nhất của đội bóng thi đấu tại giải đấu cao nhất ở Nhật Bản. Rất nhiều netizen cũng đang mong mỏi Đặng Văn Lâm có thể góp mặt cùng đồng đội viết tiếp chiến công trong vòng loại cuối World Cup 2022. Cùng ngắm thêm những hình ảnh khoe "múi sầu riêng" căng đét, Đặng Văn Lâm làm hội chị em "hú hét". Mời độc giả xem video: Thủ môn Tấn Trường - Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó - Nguồn: VTV24

