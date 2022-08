Khoe mặt như bỏng nặng, Trang Nemo khiến netizen “chạy mất dép“

Mới đây, Trang Nemo gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh gương mặt đỏ chót, sần sùi,... trông chẳng khác nào bị bỏng nặng, ai nhìn cũng thấy hãi. Chia sẻ hình ảnh đó lên trang cá nhân hot girl Trang Nemo vẫn lạc quan, yêu đời. Theo tìm hiểu, Trang Nemo vừa trải qua quá trình tiêm trẻ hóa cấp tế bào tại một cơ sở thẩm mỹ gần nhà. Theo tiết lộ chi phí cho lần "can thiệp" mặt lần này của "hot girl bán hàng online" hết 10 triệu đồng. Cô cho biết mình cũng là người trải nghiệm dịch vụ này đầu tiên tại spa. Dưới hình ảnh không ít cư dân mạng bày tỏ khiếp sợ. Thậm chí có người nói rằng "nhìn như ma", Trang Nemo đáp lại: "Có ma nào mà đẹp như tôi không". Cách đây không lâu Trang Nemo khiến netizen khiếp sợ khi chia sẻ hình ảnh làn da nhăn nheo, bị bóc vẩy từng mảng. Nhìn gương mặt Trang Nemo, cư dân mạng ví chẳng khác nào "mãng xà" đang lột da, trông rất ám ảnh. Nói về việc can thiệp thẩm mỹ, Trang Nemo gần như đã trải qua rất nhiều lần, có thể nói cô là tín đồ của "dao kéo". Một số hình ảnh được cho là Trang Nemo thời chưa trùng tu với hàm răng khấp khểnh, sống mũi thấp tẹt, gương mặt góc cạnh... được netizen truyền tay nhau rầm rộ. Trước đó cô cho biết mình đã sửa gần như toàn bộ gương mặt, có thứ còn sửa đi sửa lại dăm bảy lần. Cụ thể Trang Nemo đã sửa lông mày (7 lần), phun môi (3 lần), phun mí mắt (2 lần), sửa mũi (2 lần), gọn cánh mũi (1 lần), mở góc mắt (1 lần), tiêm dáng môi + tiêm tan (4 lần), làm cằm (1 lần), làm ngực (2 lần),... Không hề giấu diếm, cô chủ shop thị phi này còn công khai quá trình "đập đi xây lại" của mình So với hiện tại, quả thực nhan sắc của cô chủ shop thị phi có sự khác biệt không hề nhỏ. Ảnh: Tổng hợp FBNV

