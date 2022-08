Khoe mặt mộc nhợt nhạt, Ngân 98 bị netizen cà khịa cực hài

Mới đây, hot girl Ngân 98 đăng tải trên kênh TikTok đoạn clip để mặt mộc, nhảy nhót theo một điệu nhạc sôi động. Đi kèm với bức ảnh trên, hot girl Ngân 98 còn để lại dòng trạng thái: "No app no makeup nó như thế nào". Có thể thấy, khuôn mặt khi chưa có son phấn của Ngân 98 nhợt nhạt, thiếu sức sống thấy rõ so với khi trang điểm kỹ càng. Dẫu vậy, điểm cộng là hot girl ngực khủng sở hữu làn da mịn màng và ngũ quan sắc nét. Cũng vì thế, bên dưới phần bình luận, một cư dân mạng mỉa mai Ngân 98 đã tốn vài trăm triệu phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu mặt mộc "sương sương" như vậy. "No app, no make up, mày phun vài triệu, mũi nâng vài chục triệu, môi phun vài triệu, răng vài trăm triệu. Đẹp tự nhiên", người này viết. Đứng trước bình luận trên, Ngân 98 lập tức làm clip đáp trả. Cụ thể, hot girl Bình Định cho hay: "Nếu những ai không biết em Ngân từng đi phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc như bây giờ thì mọi người nên cảm ơn bạn này nha. Bạn này sợ mọi người đù quá, tưởng Ngân đẹp tự nhiên nên phải nói như thế này. Ngân nói bạn nghe, để sân si cho sang thì bạn phải nói là: "Con Ngân mặt nó đẹp là nhờ đắp tiền... Bạn nói sai nha, lông mày của Ngân người ta quý nên tặng, Ngân không biết giá. Mũi Ngân nâng 125 triệu. Môi Ngân khi chưa make up tái mét, Ngân không phun môi. Răng Ngân làm 8 triệu/cái, Ngân làm hai hàm luôn. Thời buổi nào rồi mà còn vô sân si, kỳ thị người ta chỉnh sửa. Chỉnh sửa không phải dễ đâu, chỉnh sửa bằng tiền chứ không phải lá lúa". Ngân 98 cho biết thêm. Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998 tại Bình Định. Cô nổi tiếng là hot girl thị phi khi liên tục gây tranh cãi với những hình ảnh hở bạo, phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội. Ngân 98 từng thừa nhận phẫu thuật nhiều bộ phận trên cơ thể như gọt cằm, nâng mũi, làm mắt, nâng mông... Không những vậy, người đẹp còn động viên bạn trai Lương Bằng Quang đi "trùng tu" nhan sắc cùng mình. Hiện Ngân 98 đang có mối quan hệ hạnh phúc với Lương Bằng Quang sau nhiều lần tan hợp. Cặp đôi đã chụp nhiều bộ ảnh cưới sang chảnh và dự kiến tổ chức hôn lễ trong thời gian tới.

