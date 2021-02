Khoe mặt mộc, dàn hot girl chứng minh phong độ nhan sắc

Trần Hoàng Phương Lan là gái xinh nổi tiếng nhờ đóng MV chung với Isaac, cô nàng là một gương mặt quen thuộc với các bạn trẻ Hà thành. Hot girl sinh năm 1998 nhận được nhiều lời khen nhờ sở hữu nhan sắc xinh xắn. Dù là để mặt mộc hay make up, Phương Lan vẫn giữ được nét đẹp miễn chê. Cô nàng gây sửng sốt với gương mặt mộc không tì vết, làn da căng bóng như phát sáng qua camera thường. Thảo Nhi Lê là một trong những rich kid đình đám trên MXH, cô từng có thời gian hẹn hò với Huy Trần - người tình tin đồn của Ngô Thanh Vân. Khác với vẻ long lanh trong những bức ảnh mà cô thường xuyên đăng trên MXH, mặt mộc của hot girl Việt này cũng có sự xuất hiện của quầng thâm và mụn. Thảo Nhi Lê từng khoe ảnh mặt mộc không chỉnh sửa. Qua đó, khi không có sự hỗ trợ của make up, filter, cô nàng để lộ quầng thâm mắt khá nặng. Người đẹp Doãn Hải My lại hút hồn nhờ làn da căng bóng, mịn màng và đôi môi hồng hào dù thiếu lớp make up, thiếu kem che khuyết điểm, thiếu mascara và ty tỷ loại mỹ phẩm khác. Nguyễn Minh Hà - gái xinh được báo Trung gọi là "bản sao Chương Tử Di" được nhận xét nhan sắc không hề sụt giảm qua cam thường. Minh Trang, cựu hot girl trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội một thời tự tin khoe mặt mộc không lớp trang điểm. Nữ streamer Linh Ngọc Đàm để lộ mặt mộc hoàn toàn nhưng vẫn sắc nét. Thanh Mèo - bạn gái cũ của thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn rất xinh, khiến những hot girl khác phải dè chừng nhan sắc. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Xinh và đáng yêu như 4 nàng hot girl này thì không đông fan mới lạ - Nguồn: YAN News

