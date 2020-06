Khoe mặt "lạnh như tiền", hot girl Việt bị nhầm động "dao kéo"

Nguyễn Hồng Khanh là cái tên mới nhất xuất hiện trong dàn hot girl Việt khiến dân tình phải truy tìm thông tin vừa qua. Nữ sinh trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn nổi trội với gương mặt và vóc dáng chuẩn không cần chỉnh. Trong những bức ảnh của mình, Hồng Khanh khiến nhiều người phải xuýt xoa vì chiếc mũi tuyệt đẹp và góc nghiêng cực thu hút. Nổi tiếng trên mạng xã hội nên Hồng Khanh vướng phải không ít lời đồn xấu khi bị cho rằng nhan sắc hiện tại có sự tác động của dao kéo, đặc biệt là cô nàng này hay giữ khuôn mặt "lạnh" để chụp ảnh. Dù không mấy biểu cảm khi chụp ảnh nhưng hot girl 2K tên Hồng Khanh vẫn hút ngàn fans cả nam và nữ. Nhờ gương mặt này, Khanh được các shop thời trang mời làm người mẫu ảnh, người mẫu sản phẩm. Dù nhiều lần Khanh khẳng định gương mặt của cô hoàn toàn tự nhiên, nhất là chiếc mũi cao, nhưng rồi lâu lâu lại có người nghi vấn hot girl này "chạm dao kéo". Hồng Khanh cho biết: “Gương mặt em là tự nhiên, dù chụp ảnh có dùng ứng dụng cho đẹp. Gia đình em cũng không có gen lai phương tây. Ban đầu người ta đồn đãi linh tinh về ngoại hình của em thì em cũng thấy buồn nhưng sau đó em bỏ ngoài tai”. Theo dõi trang cá nhân của Hồng Khanh có thể thấy, cô bạn rất hiếm khi cười khi chụp ảnh. Dẫn tới chuyện cô có thêm ngoại hiệu là “hot girl mặt lạnh”. Dù hiếm khi cười khi chụp ảnh nhưng Hồng Khanh được bạn bè đánh giá lại rất i hoà đồng, vui tính. Hàng trăm bức ảnh của của Hồng Khanh chia sẻ trên mạng xã hội chỉ có một vài bức ảnh cười chụp ở góc nghiêng hoặc cười mỉm. Hồng Khanh tiết lộ rằng sở dĩ cô luôn bày ra dáng vẻ “cool ngầu”, lạnh lùng khi chụp ảnh là do cô nghĩ rằng mình cười không ăn ảnh. Dẫu vậy, fans của hot girl này dường như lại thích cô trông có vẻ rất cá tính khi làm mặt lạnh. Hồng Khanh còn biết tận dụng lợi thế của mình, dù cô chỉ cao 1m55 nhưng mọi người đều cho rằng Khanh cao hơn so với thực tế nhờ cô chọn góc chụp ảnh tốt. Mời quý độc giả xem video: Tik Tok Việt Nam #3 - các HOT GIRL triệu view "NHÌN LÀ MUỐN ĐI TÙ" | TikTok 2020 - Nguồn: TikTok VietNam Official

