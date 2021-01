Khoe cơ ngơi bề thế, Ngân 98 bất ngờ tiết lộ điều bất ngờ

Ngân 98 nổi lên với những màn khoe thân gây sốc, sau này hình ảnh của cô cũng gắn liền với việc phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần để có được nhan sắc như hiện tại. Thời gian qua, Ngân 98 và bạn trai Lương Bằng Quang đã có chuyến về quê thăm nhà. Trên kênh YouTube của chàng ca sĩ có đăng tải một clip khoe nhà bạn gái. Điều đáng nói là căn nhà ở thị xã An Nhơn, Bình Định của "hot girl ngực khủng" cực kỳ rộng lớn với 8 tầng lầu, leo hoài không hết. Ảnh: Cắt từ clip Xuất hiện trong video cùng với bạn gái mình, Lương Bằng Quang vừa thăm quan vừa không khỏi trầm trồ. Ảnh: Cắt từ clipHot girl Ngân 98 sau đó đã khoe hình ảnh thời bé của mình, rất nhiều người đã ngỡ ngàng trước dung mạo xinh xắn, thu hút của cô thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Cắt từ clip Ngân 98 sở hữu đôi mắt to tròn, khuôn miệng xinh, các đường nét hài hòa, toát lên vẻ trong sáng, đáng yêu. Ảnh: Cắt từ clip So với hiện tại gương mặt cô nàng đã có rất nhiều thay đổi do phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Cắt từ clip Chuyến về quê thăm nhà lần này Ngân 98 đã tổ chức sinh nhật cho mẹ sau chuyến đi Nha Trang, cả gia đình đã tụ họp ăn mừng rất vui vẻ. Dù Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã yêu nhau khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên cặp đôi chia sẻ về chuyến thăm gia đình cùng nhau. Cặp đôi thị phi đã từng đề cập đến chuyện cưới xin cách đây không lâu. Gương mặt hiện tại của Ngân 98 đơ cứng, thiếu tự nhiên khiến cư dân mạng thấy tiếc nuối cho cô bé ngây thơ, xinh xắn thuở nào. Không chỉ lạm dụng thẩm mỹ, Ngân 98 còn liên tục xuất hiện trước công chúng với nhiều trang phục phản cảm, hở bạo. Ảnh: FBNV Mời quý độc giả đón xem video: Những SAO VIỆT Không Đội Trời Chung Với NGÂN 98 - Nguồn: YAN News

