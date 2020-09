Khoe clip ăn thịt sống, nhiều Tiktoker khiến dân tình phải "lợm giọng"

Thời gian gần đây, trên MXH Tik Tok bất ngờ rộ lên trào lưu thách thức nhiều tài khoản thực hiện theo ý của mình, mà điển hình là việc thách ăn thịt sống rồi đưa lên MXH này. Theo đó, các chủ tài khoản Tik Tok có lượng người theo dõi lớn đã liên tục khoe chiến tích ăn thịt sống, thậm chí cầm nguyên cả tảng lên cắn. Không chỉ thịt heo, kể cả thịt ếch sống cũng được nhiều người đem ra thách thức. Trong mỗi clip thực hiện, người ăn sẽ luôn nói kèm câu "Mình/anh ăn rồi các bạn nhớ bấm like, follow ủng hộ mình/anh cho lên XX.k lượt tim, like nhé!". Ngoài thịt heo sống, những chủ tài khoản Tik Tok còn câu like bằng việc ăn cả thịt ếch sống, giun, vỏ sầu riêng...Trào lưu phản cảm này đã ngày càng xuất hiện nhiều trên Tik Tok khiến không ít dân mạng khiếp sợ. Một người làm clip ăn thịt sống giãi bày: "Nếu mình không ăn thì các bạn không ủng hộ mình nữa". Vậy nên, chủ tài khoản Tik Tok vẫn bất chấp làm video theo yêu cầu bất kể đó là thứ gì. Những video về ăn thịt sống đang xuất hiện dày đặc trên Tik Tok . Có những clip đã được đăng tải các đây 1 năm vẫn được lục lại, thậm chí còn sở hữu lượt xem cực lớn. Được biết, khi đạt đến số lượng người follow đủ lớn, người sở hữu tài khoản Tik Tok đó sẽ được bật chế độ kiếm tiền hệt như trên YouTube. Mời quý độc giả đón xem thêm video: CEO TikTok từ chức sau gần 3 tháng giữ "ghế nóng" - Nguồn: VTC NOW

Thời gian gần đây, trên MXH Tik Tok bất ngờ rộ lên trào lưu thách thức nhiều tài khoản thực hiện theo ý của mình, mà điển hình là việc thách ăn thịt sống rồi đưa lên MXH này. Theo đó, các chủ tài khoản Tik Tok có lượng người theo dõi lớn đã liên tục khoe chiến tích ăn thịt sống, thậm chí cầm nguyên cả tảng lên cắn. Không chỉ thịt heo, kể cả thịt ếch sống cũng được nhiều người đem ra thách thức. Trong mỗi clip thực hiện, người ăn sẽ luôn nói kèm câu "Mình/anh ăn rồi các bạn nhớ bấm like, follow ủng hộ mình/anh cho lên XX.k lượt tim, like nhé!". Ngoài thịt heo sống, những chủ tài khoản Tik Tok còn câu like bằng việc ăn cả thịt ếch sống, giun, vỏ sầu riêng... Trào lưu phản cảm này đã ngày càng xuất hiện nhiều trên Tik Tok khiến không ít dân mạng khiếp sợ. Một người làm clip ăn thịt sống giãi bày: "Nếu mình không ăn thì các bạn không ủng hộ mình nữa". Vậy nên, chủ tài khoản Tik Tok vẫn bất chấp làm video theo yêu cầu bất kể đó là thứ gì. Những video về ăn thịt sống đang xuất hiện dày đặc trên Tik Tok . Có những clip đã được đăng tải các đây 1 năm vẫn được lục lại, thậm chí còn sở hữu lượt xem cực lớn. Được biết, khi đạt đến số lượng người follow đủ lớn, người sở hữu tài khoản Tik Tok đó sẽ được bật chế độ kiếm tiền hệt như trên YouTube. Mời quý độc giả đón xem thêm video: CEO TikTok từ chức sau gần 3 tháng giữ "ghế nóng" - Nguồn: VTC NOW