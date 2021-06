Khoe cây mít “siêu mắn”, netizen vẫn thấy rùng mình với chi tiết này

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ đoạn clip TikTok hình ảnh cây mít sai lúc lỉu nhà mình, những quả mít vừa to vừa mọc chi chít nhau khiến ai nhìn cũng cảm thấy thích thú. Tuy nhiên khi nhìn lại gần, cây mít sai quả này làm netizen phải hoang mang bởi chúng có phần vỏ bị tách ra nham nhở, có quả thì bị lòi hết múi màu vàng ra ngoài, có quả còn xuất hiện những thứ mọc ra như mầm cây. Theo lời người đăng tải, những quả mít này vẫn chưa chín, thậm chí có quả còn non nhưng không hiểu sao lại có hiện tượng lạ này. Trước đó trên MXH đã xuất hiện không ít những cây mít sai quả, mọc lúc lỉu nhìn vô cùng thích mắt. Những quả mít mọc chi chít trên cây và trĩu xuống treo lủng lẳng, quả nào quả nấy đều to và gần như đã chín. Cây mít sai quả xếp chồng lên nhau, gia chủ phải tìm cách bảo vệ bằng rào chắn xung quanh. Một cây mít khác vô cùng mãn nhãn bởi vô số quả mọc thành từng chùm đều đặn. Nhiều cư dân mạng rảnh... ngồi đếm và cho biết cây mít này có đến hàng chục quả, chưa kể những quả bị khuất trong tán lá, không thể nhìn thấy qua ảnh. Ngay sau khi được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thích thú và cảm thấy ngạc nhiên trước những cây mít "siêu mắn" này. Bên cạnh những lời khen, không ít người nghi ngại rằng những quả mít được "sinh" ta bất thường này sẽ không ngon, hoặc chỉ toàn xơ bên trong, vì cây không đủ chất dinh dưỡng chăm sóc cho từng "đứa con" của nó. Cây mít "mắn" xuất hiện khá nhiều chứ không hề hiếm. Tuỳ từng giống sẽ cho ra quả ngon hay không, nhưng phần lớn chúng đều cho ra quả được đánh giá là ăn khá ngon. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Độc – lạ giống mít nghệ “siêu khủng” ở miền Tây - Nguồn: Truyền hình Cần Thơ

