Khoe body nuột, cựu tiếp viên hàng không đã là mẹ của 2 con

Mới đây, trên trang cá nhân hơn 100 nghìn người theo dõi của mình Vũ Ngọc Châm đã có hình ảnh “tái xuất” ấn tượng sau khi sinh em bé thứ 2 chưa lâu. Trong ảnh, cựu tiếp viên hàng không diện set đầm dạ tweed mix cùng áo nịt ngực dáng corset khoe vẻ đẹp nuột nà. Có thể thấy, dù đã là mẹ 2 con nhưng người đẹp sinh năm 1992 này vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng quyến rũ. Thậm chí có người còn dành lời khen ngợi cho Ngọc Châm khi càng đẻ càng đẹp. Vũ Ngọc Châm được nhiều người biết đến là một hoa khôi tiếp viên hàng không mặc dù cô không còn gắn bó với nghề. Ngoài ra Ngọc Châm còn từng gây chú ý khi tham gia chương trình “Đồng hành cùng World Cup 2014”. Cô cũng trở nên hot khi đóng MV “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP. Năm 2017, Ngọc Châm hâm nóng tên tuổi khi đăng ký tham gia vào The Look 2017, giành ngôi vị Quán quân khi vào team của Kỳ Duyên. Có thể thấy, dù thời kỳ còn độc thân hay sau khi đã kết hôn và làm mẹ, Ngọc Châm vẫn cô cùng xinh đẹp. Bởi cô luôn có những bí quyết để chăm sóc bản thân. Trước đây, với đặc thù của một công việc đòi hỏi cao về ngoại hình như tiếp viên hàng không nên Vũ Ngọc Châm rất biết cách chăm da, rèn dáng. Người đẹp này thường xuyên duy trì thói quen tập gym, chơi golf. Thậm chí thời điểm sau sinh, Ngọc Châm cũng đã làm quen với các bài tập phù hợp để nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Thông thường các mẹ bầu thường đối mặt với việc rạn da trong quá trình mang thai và gây ảnh hưởng thẩm mỹ lâu dài về sau. Còn Ngọc Châm rất ít bị rạn da so với các mẹ bầu khác. Đây là "thành quả" do đã tìm hiểu kỹ càng trước khi có em bé của người đẹp sinh năm 1992. Ngọc Châm cho biết từ tháng thứ 5 thai kỳ đã bôi kem mờ sẹo giảm rạn da, sang tháng thứ 6 mỹ nhân sử dụng kem đặc trị. Nên dù đã trải qua 2 lần sinh nở cô vẫn giữ được vùng da săn chắc, gọn gàng.

