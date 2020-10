Gia nhập dàn hot girl chơi golf, Á hậu Huyền My khiến fan chết mê

Thời gian gần đây, thú vui chơi golf của dàn hot girl trở nên vô cùng sôi động. Hàng loạt những gương mặt xinh đẹp đã khoe dáng trên sân của bộ môn thể thao của giới quý tộc. Mới đây, nhiều dân mạng bày tỏ sự thích thú khi phát hiện thêm một hot girl chơi golf nữa. Tưởng rằng, đó là một cái tên xa lạ nhưng ai ngờ đó lại là cô nàng Á hậu xinh đẹp Nguyễn Trần Huyền My. Trên trang cá nhân của mình, Á hậu Huyền My đã khoe những bức ảnh trên sân golf cực xinh đẹp. Ngay phía dưới bài đăng trong bộ thời trang chơi golf, Á hậu Huyền My nhận vô vàn lời khen từ fan. Không chỉ nhan sắc trên sân, Huyền My còn tự tin trong kỹ thuật chơi golf của mình. Cụ thể, Huyền My không ngại khoe các kỹ năng trong môn golf. Thậm chí, cô nàng còn háo hứng đăng tải những đoạn clip ngắn ghi lại cảnh mình thực hiện từng cú đánh. Dù che chắn rất kỹ càng để làm da không bị bắt nắng nhưng Huyền My vẫn khiến nhiều người phải khen ngợi vì phong cách thời trang cũng như vóc dáng của cô nàng. Không chỉ chơi golf trên sân mà Huyền My còn thường xuyên đến những sân chơi trong nội thành để hoàn thiện kĩ năng Swing của mình. Theo nhiều người, Huyền My là một cô gái năng động khi thường xuyên tham gia các sự kiện xã hội hay thể thao. Thời gian gần đây, không ít lần Huyền My bị bắt gặp đến sân bóng cổ vũ các cầu thủ khi giải V.League 2020 tái khởi trang. Ngoài những bức ảnh trên sân golf mới đăng tải, Huyền My còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời sống hàng ngày của cô nàng. Mời quý độc giả xem video: Bạn gái Quang Hải và Á hậu Huyền My khoe sắc trên khán đài sân Hàng Đẫy - Nguồn: NEXT SPORTS

