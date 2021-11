Khoe ảnh ở biển, “ma nữ” Thái Lan” chứng minh vòng eo bất bại

Với sự biến hóa đa dạng trong phong cách thời trang, "Ma nữ" xinh đẹp Mai Davika ngày càng được mọi người yêu thích và đánh giá cao. Mới đây, trên trang cá nhân của mình Mai Davika tiếp tục mang đến loạt ảnh mới khoe nhan sắc rạng rỡ cùng phong thái tự tin, đặc biệt là cô nàng phô diễn vòng eo cực phẩm ai nhìn cũng trầm trồ. Những hình ảnh diện trang phục nửa kín nửa hở của người đẹp Thái Lan trên bờ biển khiến netizen "xỉu up xỉu down" vì vòng eo 0% mỡ thừa, cực kỳ săn chắc và gợi cảm. Bộ trang phục được thiết kế khá hiểm hóc, giúp Mai Davika khoe trọn vẹn vòng 2 con kiến khó tin với múi bụng rõ ràng, cùng bờ hông đẹp hoàn hảo. Loạt hình ảnh với sắc vóc mảnh mai và cuốn hút của Davika khiến người xem không thể rời mắt. Sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng làn da trắng mịn, vòng eo con kiến Davika được mệnh danh là “ma nữ” xinh đẹp nhất nhì làng giải trí xứ Chùa Vàng. Tại Thái Lan, hot girl Mai Davika là gương mặt nổi bật được nhiều người mến mộ. Cô còn được xưng tụng là “nàng ma nữ xinh đẹp nhất Thái Lan” sau khi thủ vai chính trong bộ phim bom tấn “Tình người duyên ma” ra rạp năm 2013. Mai Davika tên thật là Davika Hoorne, sinh năm 1992, mang hai dòng máu Thái Lan và Bỉ. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhờ nhan sắc nổi bật, Mai đã được mời chụp hình tạp chí và trình diễn thời trang. Nhờ lợi thế ngoại hình "chuẩn không cần chỉnh" nên Mai Davika thường được lựa chọn làm mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới. Mai luôn nằm trong top những nghệ sĩ có cát-xê khủng của làng giải trí Thái Lan nhiều năm nay. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

