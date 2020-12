Khoe ảnh Giáng sinh, nữ sinh xứ Nghệ trả lời tin nhắn mỏi tay

Chỉ còn ít ngày nữa lễ Giáng sinh sẽ gõ cửa khắp các đất nước trên thế giới. Nhân dịp này, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ chụp cho mình những bộ ảnh để gửi lời chúc an lành, hạnh phúc tới những người bạn, người thân của mình. Điển hình trong đó có nữ sinh Nghệ An có tên Trần Nguyễn Mỹ Trinh. Trần Nguyễn Mỹ Trinh (sinh năm 2001), hiện là sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh, ĐH Vinh, Nghệ An. Nữ sinh xứ Nghệ gây ấn tượng ban đầu với thân hình nhỏ nhắn, đường nét khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn như búp bê nên luôn thu hút người đối diện. Ngoài đời, Trinh được nhận xét là cô gái thân thiện, hòa đồng và biết cách quan tâm những người xung quanh. Trong bộ ảnh mừng lễ Giáng sinh lung linh, nữ sinh ngành Sư phạm tiếng Anh - ĐH Vinh (Nghệ An) xây dựng bối cảnh chụp với cây thông Noel, người tuyết… Vốn là cô gái thích sự nhẹ nhàng Mỹ Trinh lựa chọn bộ váy búp bê vừa dễ thương, cá tính, vừa có họa tiết, màu sắc liên quan, gần gũi với mùa Giáng sinh. Trong bộ ảnh Giáng sinh, cũng là bộ ảnh kỉ niệm tuổi 19 của mình, nữ sinh xứ Nghệ lựa chọn hình ảnh "Lolita" dễ thương, ngọt ngào đúng với phong cách của mình. Để thực hiện bộ ảnh này, Mỹ Trinh đã lên ý tưởng và chuẩn bị trong 2 ngày. Cô lựa chọn kĩ càng từ trang phục, phụ kiện, kiểu tóc, cách trang điểm và cách diễn xuất trước ống kính. Theo chia sẻ của Mỹ Trinh, dịp Noel năm nay, dự định của cô nàng là nghỉ ngơi và tranh thủ đi chơi với gia đình, bạn bè để thư giãn sau những ngày học tập, ôn thi bận rộn. Chia sẻ về không khí chào đón Giáng sinh tại Vinh, Nghệ An, nữ sinh cho biết hầu hết các bạn trẻ đều hào hứng mong chờ dịp lễ này, dù không phải người theo đạo Thiên Chúa. Về cuộc sống hàng ngày, ngoài giờ học, Mỹ Trinh làm thêm công việc dạy giao tiếp tiếng Anh và là chủ nhiệm câu lạc bộ Vinh English club, để chia sẻ niềm đam mê ngoại ngữ của mình với nhiều bạn trẻ Việc đứng lớp dạy giao tiếp tiếng Anh giúp Mỹ Trinh có thêm thu nhập, cùng với đó là trau dồi được kinh nghiệm sư phạm của mình. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Mù Cang Chải vào top 50 địa điểm đẹp nhất thế giới - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp

Chỉ còn ít ngày nữa lễ Giáng sinh sẽ gõ cửa khắp các đất nước trên thế giới. Nhân dịp này, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ chụp cho mình những bộ ảnh để gửi lời chúc an lành, hạnh phúc tới những người bạn, người thân của mình. Điển hình trong đó có nữ sinh Nghệ An có tên Trần Nguyễn Mỹ Trinh. Trần Nguyễn Mỹ Trinh (sinh năm 2001), hiện là sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh, ĐH Vinh, Nghệ An. Nữ sinh xứ Nghệ gây ấn tượng ban đầu với thân hình nhỏ nhắn, đường nét khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn như búp bê nên luôn thu hút người đối diện. Ngoài đời, Trinh được nhận xét là cô gái thân thiện, hòa đồng và biết cách quan tâm những người xung quanh. Trong bộ ảnh mừng lễ Giáng sinh lung linh, nữ sinh ngành Sư phạm tiếng Anh - ĐH Vinh (Nghệ An) xây dựng bối cảnh chụp với cây thông Noel, người tuyết… Vốn là cô gái thích sự nhẹ nhàng Mỹ Trinh lựa chọn bộ váy búp bê vừa dễ thương, cá tính, vừa có họa tiết, màu sắc liên quan, gần gũi với mùa Giáng sinh. Trong bộ ảnh Giáng sinh, cũng là bộ ảnh kỉ niệm tuổi 19 của mình, nữ sinh xứ Nghệ lựa chọn hình ảnh "Lolita" dễ thương, ngọt ngào đúng với phong cách của mình. Để thực hiện bộ ảnh này, Mỹ Trinh đã lên ý tưởng và chuẩn bị trong 2 ngày. Cô lựa chọn kĩ càng từ trang phục, phụ kiện, kiểu tóc, cách trang điểm và cách diễn xuất trước ống kính. Theo chia sẻ của Mỹ Trinh, dịp Noel năm nay, dự định của cô nàng là nghỉ ngơi và tranh thủ đi chơi với gia đình, bạn bè để thư giãn sau những ngày học tập, ôn thi bận rộn. Chia sẻ về không khí chào đón Giáng sinh tại Vinh, Nghệ An, nữ sinh cho biết hầu hết các bạn trẻ đều hào hứng mong chờ dịp lễ này, dù không phải người theo đạo Thiên Chúa. Về cuộc sống hàng ngày, ngoài giờ học, Mỹ Trinh làm thêm công việc dạy giao tiếp tiếng Anh và là chủ nhiệm câu lạc bộ Vinh English club, để chia sẻ niềm đam mê ngoại ngữ của mình với nhiều bạn trẻ Việc đứng lớp dạy giao tiếp tiếng Anh giúp Mỹ Trinh có thêm thu nhập, cùng với đó là trau dồi được kinh nghiệm sư phạm của mình. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Mù Cang Chải vào top 50 địa điểm đẹp nhất thế giới - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp