Hot girl Việt đón Giáng sinh: Người sang chảnh, kẻ bị dìm hàng đáng thương

Hot girl Sun HT khoe ảnh diện váy đỏ, tạo dáng bên cây thông được trang trí cầu kỳ với caption: "It's the most beautiful time of the year" trong dịp Giáng sinh 2019. Trước Giáng sinh 2019 vài ngày, hot girl Salim chia sẻ đoạn clip trang trí cây thông tại nhà. Cô nàng tỏ ra hào hứng khi tự tay mua các vật liệu và loay hoay bày biện nhà cửa một mình trong dịp lễ cuối năm. Hội bạn thân hot girl gồm Chi Pu, Salim, Quỳnh Anh Shyn, Sun HT, Hoàng Ku đón Giáng sinh sớm. Tất cả cùng lên đồ sexy, tự tổ chức tiệc tại nhà. Chi Pu khoe clip nhảy Jingle Bell Rock. Cô nàng "đốt mắt" dân mạng bằng động tác vũ đạo gợi cảm, thuần thục, trang phục sexy. Kaity Nguyễn đăng ảnh và gửi lời chúc Giáng sinh lên trang cá nhân. Thời gian gần đây, cô được chú ý khi theo đuổi phong cách gợi cảm và lấn sân âm nhạc. Thanh Mèo - cô gái được chú ý sau tin đồn hẹn hò với thủ môn Bùi Tiến Dũng - chia sẻ ảnh đón Giáng sinh tại TP HCM cùng với dòng caption: "Người ta cần mối tình đêm Noel. Còn em cần mối tình mãi No end". Gia đình hot mom Heo Mi Nhon và diễn viên Kiên Hoàng thu hút sự chú ý khi chia sẻ bộ ảnh đón Giáng sinh. Rich kid Tiểu Giang khoe ảnh đón Giáng sinh ở Disneyland (Florida, Mỹ) cùng con trai. Thông qua các hình ảnh sang chảnh trên trang cá nhân, rich kid sinh năm 1993 tiếp tục khiến dân mạng choáng ngợp vì độ chịu chi của mình. Trong khi các hot girl khác chia sẻ ảnh cực đẹp về Giáng sinh thì Midu lại khoe ảnh cần mẫn đi làm với gương mặt lem nhem đủ màu sắc. Hot girl Huyền Lizzie khoe ảnh Giáng sinh hồng cực chất. Clip Nhà thờ Lớn đông nghịt người trước Giáng sinh - Nguồn: Youtube

