Khoe ảnh bikini, nàng WAGs Việt giàu sụ khiến netizen phát sốt

Vóc Đỗ là nàng WAGs Việt đình đám bậc nhất làng bóng đá. Cô nàng là vợ của cầu thủ Nguyễn Văn Dũng (CLB Hà Nội). Mới đây trên trang cá nhân, Vóc Đỗ ghi tên mình vào danh sách khoe body nuột nà với bikini. Cô nàng góp phần chứng minh đường đua quyến rũ này mà thiếu team WAGs thì đúng là thiếu sót lớn. Vóc Đỗ chọn một mẫu bikini với style khá bình thường nhưng lại có màu đỏ nóng rừng rực. Mẫu bikini này đi liền với body nuột nà và đôi chân dài miên man của Vóc Đỗ quả đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Bên cạnh đó, do rất biết cách tạo dáng nên Vóc Đỗ càng phô diễn được những lợi thế về thân hình của mình. Dù là chụp toàn thân hay chỉ chụp nửa người, trông cô nàng vẫn siêu cuốn hút. Đôi chân dài miên man và vóc dáng thon gọn của cô nàng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chứng kiến những bức ảnh bikini của Vóc Đỗ, nhiều người nhỏ to với nhau rằng thế mới thấy dù không thể đi biển du lịch nhằm đảm bảo an toàn nhưng bạn vẫn hoàn toàn có thể có những shoot hình bikini đẹp bên bể bơi hay trong nhà như Vóc Đỗ. Điều quan trọng mang đến thành công cho những bức ảnh bikini của Vóc Đỗ đó chính là thần thái của cô nàng. Vóc Đỗ sinh ra trong một gia đình khá giả, cô từng là du học sinh ngành Quản trị kinh doanh quốc tế tại Anh. Sau khi du học trở về, Vóc Đỗ đã kết hôn với cầu thủ Văn Dũng sau 9 năm quen nhau. Vóc Đỗ và Văn Dũng từng có thời gian phải yêu xa khá dài, tuy nhiên vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng cặp đôi vẫn đi được đến cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: YAN News

