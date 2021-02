Khoe ảnh bà ngoại, "bạn gái tin đồn" Đoàn Văn Hậu gây sốt

Ảnh ông bà, bố mẹ từ thời ngày xửa ngày xưa vẫn luôn là đề tài được quan tâm nhất nhì trên cõi mạng. Gái đẹp Doãn Hải My - top 10 Hoa hậu Việt Nam kiêm bạn gái tin đồn của cầu thủ Đoàn Văn Hậu cũng không ngoại lệ. Mới đây, bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu đã đăng 2 bức ảnh cưới ông bà ngoại khiến dân tình phải xuýt xoa. Doãn Hải My chia sẻ thêm: "Ông bà ngoại em. Lúc này bà em 19 tuổi còn ông em 26 tuổi". Theo ảnh, đám cưới của ông bà ngoại người đẹp Doãn Hải My khá hoành tráng, thậm chí không phải dạng vừa. Ông ngoại Doãn Hải My sở hữu gương mặt góc cạnh điển trai, mặc vest chỉnh tề và tay ôm bó hoa dơn. Còn bà ngoại người đẹp mặc áo dài, cài hoa cưới và có gương mặt trái xoan khả ái. Nhìn ảnh sương sương thôi cũng đủ biết cặp đôi từng là hot couple. Rõ ràng hơn, mẹ Doãn Hải My cũng đã đăng loạt ảnh cưới của bố mẹ mình và cho biết đám cưới diễn ra từ 49 năm trước (năm 1972). Chứng kiến những bức ảnh trong đám cưới của ông bà ngoại của người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020, nhiều fan để lại bình luận Doãn Hải My và mẹ đều được hưởng ké ít nhiều gene cực phẩm từ thế hệ trước. Lọt vào top 10 HHVN thì nhan sắc của Hải My khỏi phải bàn nhưng mẹ của người đẹp cũng vô cùng xuất sắc với làn da mịn màng, khuôn mặt với đường nét hài hoà. Có ông bà lẫn mẹ đều đẹp, bảo sao Doãn Hải My không xinh. Dù chỉ dừng chân ở top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng Doãn Hải My là một trong những cái tên nặng kí nếu tiếp tục tham gia những cuộc thi nhan sắc. Từ gương mặt, thần thái cho tới ngoại hình, Doãn Hải My đều khiến nhiều người phải chú ý. Chưa dừng lại ở đẹp, Doãn Hải My còn sở hữu thành tích học tập cực khủng trước khi trở thành sinh viên ĐH Luật Hà Nội. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

