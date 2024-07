Khoảnh khắc bình yên của Lương Xuân Trường bên con gái

Gia nhập “cuộc vui” nghỉ hè cùng gia đình nhỏ như các đồng nghiệp cầu thủ, mới đây tiền vệ Lương Xuân Trường cũng đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến du lịch cùng gia đình nhỏ. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram/ FBNV Thông qua loạt ảnh hiếm hoi mà nam cầu thủ chia sẻ, có thể thấy anh đang rất tận hưởng niềm vui và hạnh phúc cùng con gái cưng - bé Little Daisy. Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú với hình ảnh Lương Xuân Trường cùng ái nữ diện đồ “tông xuyệt tông”. Với gam chủ đạo là trắng, bố con Lương Xuân Trường đã mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tinh khiết và rất trong sáng. Chưa kể, khoảnh khắc nam cầu thủ bế con gái vào lòng đưa đi tham quan khắp nơi đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ với hình ảnh gia đình hạnh phúc của cầu thủ Lương Xuân Trường. Thậm chí, họ còn thích thú với việc nam cầu thủ cưng chiều con gái cưng. Vẫn giống như mọi khi, Lương Xuân Trường quyết tâm giấu mặt ái nữ. Hành động này tiếp tục khiến cư dân mạng tò mò, bởi nhìn qua bóng lưng bé Little Daisy nhiều người đoán rằng cô bé sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Điểm đáng chú ý khác chính là dòng trạng thái của Lương Xuân Trường với câu “mùa hè bất tận, phần 1”. Điều này làm không ít cư dân mạng cho rằng, nam cầu thủ sẽ tiếp tục “xả kho” loạt ảnh đáng nhớ trong chuyến du lịch cùng “tổ ấm nhỏ”. Bên dưới bài đăng, nhiều người cũng bày tỏ sự mong chờ với những khoảnh khắc vui vẻ và đáng yêu sắp tới đây của gia đình cầu thủ Lương Xuân Trường. Tháng 4/2021, Lương Xuân Trường tổ chức đính hôn với bà xã Nhuệ Giang. Dù đã về chung một nhà nhiều năm, nhưng đến nay cả hai vẫn chưa tổ chức hôn lễ chính thức. Đến năm 2022, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng là bé Little Daisy. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram/ FBNV

