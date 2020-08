Khi Đà Nẵng hết dịch, dân tình nên đến ngay điểm check-in nào?

Cầu Nguyễn Văn Trỗi là một cây cầu bắc qua sông Hàn ở Đà Nẵng. Đây cũng là " thánh địa check in" khá lý tưởng để ngắm hoàng hôn và mây bay, đồng thời còn cho ra đời loạt ảnh siêu ảo diệu hiếm nơi nào có được. Ảnh: Bùi Ngọc Công Đến Sơn Trà không thể bỏ qua hồ nước xanh này - đây là một điểm du lịch lý tưởng nhất dành cho du khách. Ảnh: Bùi Ngọc Công Cầu Thuận Phước Đà Nẵng được biết đến là cây cầu dây võng dài nhất Việt Nam. Vẻ đẹp của cây cầu thu hút bất kỳ du khách nào ghé tới đây. Không cần mất thêm chi phí nào, các bạn trẻ có thể check-in tại đây với hoàng hôn đẹp mê ly. Ảnh: Bùi Ngọc Công Vẻ đẹp hoang sơ tại ga Hải Vân Bắc mới được nhiều bạn trẻ phát hiện gần đây. Ảnh: Bùi Ngọc Công Hòa Bắc là vùng đất hoang sơ nằm sâu trong ngoại thành Đà Nẵng. Nơi đây là một vùng quê yên bình, một vựa mía tuyệt ngọt. Chiếc cầu treo tại đây là địa điểm check in khá thú vị. Cầu Rồng có lẽ là địa điểm quá quen thuộc với du khách đến nơi này, đây là biểu tượng không thể thiếu của Đà Nẵng. Dù cây cầu không còn là địa điểm mới, thế nhưng mỗi lần đặt chân đến là ai cũng phải check in để kỷ niệm. Đỉnh Bàn Cờ là địa điểm du lịch đã quá nổi tiếng đối với người dân Đà Nẵng và du khách gần xa. Địa điểm này nằm trên đỉnh núi Sơn Trà, vì thế lên đây còn được ngắm nhìn mây bay thật mát lạnh. Bãi đá Obama vốn mang một vẻ đẹp hoang sơ đầy quyến rũ, thoáng chút bình yên và thư thái. Đây cũng là lựa chọn không thể thiếu của các couple khi chụp ảnh tại Đà Nẵng. Mời quý độc giả đón xem thêm video “Check in” cây cầu vàng ấn tượng ở Đà Nẵng - Nguồn: KÊNH VTC14

