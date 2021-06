Khai mạc VCK EURO 2020 đơn giản nhưng vẫn thừa ấn tượng

Sau 1 năm bị trì hoãn vì đại dịch COVID-19, EURO 2020 chính thức quay trở lại với NHM bóng đá không chỉ ở "lục địa già" rất nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Địa điểm được chọn để khai mạc EURO 2020 là SVĐ Olympico (Roma - Italia). Đây là sân nhà của CLB AS Roma và Lazio Roma. Dù hân hoan với những trận đấu sắp tới tại VCK EURO 2020 nhưng BTC giải cũng không quên nhắc nhở các CĐV phòng, chống COVID-19. Do nhiều lý do nên phần lễ hội được tổ chức ngắn gọn. Lễ khai mạc EURO 2020 bắt đầu bằng đoạn phim về lịch sử giải đấu. Những trái bóng mang hình quốc kỳ của các quốc gia có đại diện tham dự VCK EURO 2020 năm nay. Sau đó, 2 huyền thoại của bóng đá Italia là Alessandro Nesta và Francesco Totti xuất hiện với trái bóng chính thức của VCK EURO 2020. Danh ca Andrea Bocelli xuất hiện để tiếp nối buổi trình diễn với ca khúc chính thức của VCK EURO 2020 là "We Are the People". Khi ca khúc "We Are the People" kết thúc là màn pháo hoa rợp trời tại SVĐ Olympico. Màn pháo hoa báo hiệu ngày hội bóng đá châu Âu cấp độ ĐTQG chính thức bắt đầu. Chỉ 16.000 khán giả (khoảng 25% sức chứa) được vào bên trong sân Olympico (Roma - Italia), dự khán lễ khai mạc VCK EURO 2020 và sau đó là trận đấu mở màn giữa ĐTQG Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

Sau 1 năm bị trì hoãn vì đại dịch COVID-19, EURO 2020 chính thức quay trở lại với NHM bóng đá không chỉ ở "lục địa già" rất nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Địa điểm được chọn để khai mạc EURO 2020 là SVĐ Olympico (Roma - Italia). Đây là sân nhà của CLB AS Roma và Lazio Roma. Dù hân hoan với những trận đấu sắp tới tại VCK EURO 2020 nhưng BTC giải cũng không quên nhắc nhở các CĐV phòng, chống COVID-19. Do nhiều lý do nên phần lễ hội được tổ chức ngắn gọn. Lễ khai mạc EURO 2020 bắt đầu bằng đoạn phim về lịch sử giải đấu. Những trái bóng mang hình quốc kỳ của các quốc gia có đại diện tham dự VCK EURO 2020 năm nay. Sau đó, 2 huyền thoại của bóng đá Italia là Alessandro Nesta và Francesco Totti xuất hiện với trái bóng chính thức của VCK EURO 2020. Danh ca Andrea Bocelli xuất hiện để tiếp nối buổi trình diễn với ca khúc chính thức của VCK EURO 2020 là "We Are the People". Khi ca khúc "We Are the People" kết thúc là màn pháo hoa rợp trời tại SVĐ Olympico. Màn pháo hoa báo hiệu ngày hội bóng đá châu Âu cấp độ ĐTQG chính thức bắt đầu. Chỉ 16.000 khán giả (khoảng 25% sức chứa) được vào bên trong sân Olympico (Roma - Italia), dự khán lễ khai mạc VCK EURO 2020 và sau đó là trận đấu mở màn giữa ĐTQG Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News