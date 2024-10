Huyền 2k4 diện thiết kế lạ mắt, khoe đường chân ngực gợi cảm

Thời gian gần đây, Huyền 2k4 xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm hơn bao giờ hết. Nếu trước đây, hình ảnh "em gái" nữ tính, ngọt ngào thường được hình dung về cô nàng thì bây giờ, Huyền 2k4 lột xác với vẻ ngoài táo bạo thiên hướng Tây hơn. Đặc biệt là từ khi nhuộm da, cô nàng càng không ngại diện đồ hở bạo khoe triệt để đường cong cơ thể. Mới đây, Huyền 2k4 vừa đăng tải loạt ảnh diện set đồ trắng với phần áo cúp ngắn, khoe lấp ló đường chân ngực đầy quyến rũ. Xu hướng cut out ngày càng táo bạo. Những thiết kế hở vai, trễ lưng hay hai bên eo dường như đã trở nên quen thuộc, nhiều người nổi tiếng cũng đã từng lăng xê mốt cut out hở chân ngực trước đó. Tất nhiên, thời trang cut out chưa bao giờ đi đôi với những từ khóa như thanh lịch, nền nã, cổ điển. Lựa chọn trang phục táo bạo, Huyền 2k4 đã thực sự thoát khỏi hình ảnh ngọt ngào ngày nào. Tuy nhiên cũng không hề phản cảm hay lẳng lơ mà vô cùng quyến rũ, hút mắt. Với góc chụp từ phía sau, cô nàng trông giống như một vị công nương kiêu sa. Sau khi kết hôn ở tuổi 18 với chồng thiếu gia, Huyền 2k4 không chỉ không tiết chế về phong cách ăn mặc mà ngày càng gợi cảm, quyến rũ hơn. Duy Nhỏ cũng thường đồng hành với vợ trong những chuyến du lịch đến nhiều nơi khác nhau, thậm chí làm nháy ruột đằng sau loạt ảnh xinh đẹp của vợ. Gần đây, cô nàng "thả xích" loạt ảnh không ngại hở bạo, khi thì diện những thiết kế ren nửa kín nửa hở, khi thì diện váy siêu ngắn, khi thì là bikini khoe trọn đường cong. Hình ảnh lạ lẫm mới khiến cô nàng nhận về nhiều lời khen chê khác nhau, tuy nhiên không thể phủ nhận được sắc vóc Huyền 2k4 ngày càng sắc sảo, ấn tượng. Huyền 2K4 (tên thật Lê Thị Khánh Huyền) là một trong những hot girl nổi tiếng với hơn 7,4 triệu người theo dõi trên MXH. Cô nàng nổi lên từ những video hát nhép, nhảy theo nhạc trên Tiktok. (Ảnh: IGNV)

