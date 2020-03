Hốt hoảng nhan sắc hot girl Ngân 98 sau scandal dương tính chất ma túy

Ngân 98 được biết đến là một hot girl tai tiếng nhất hiện nay. Cô cùng với bạn trai Lương Bằng Quang được dân mạng đánh giá "xứng đôi vừa lứa" khi liên tục tạo scandal để đánh bóng tên tuổi. Mới đây, hot girl này bị tạm giữ vì dương tính với ma túy khi đang biểu diễn tại Tây Ninh. Dù là hot girl đình đám nhưng nhan sắc Ngân 98 nhiều lần trở thành chủ đề tranh cãi của cộng đồng mạng, vì khi trang điểm và mặt mộc khác nhau một trời một vực. Trong nhiều video được Lương Bằng Quang đăng tải, cô lộ diện mạo xuề xòa, khuôn mặt thiếu sức sống. Trước đó, hot girl Ngân 98 cũng nhiều lần lộ ảnh chụp lén với nhan sắc "hết hồn". Có vẻ như cô nàng không còn sở hữu thân hình đồng hồ cát như xưa thay vào đó là hình ảnh sồ sề, to béo. Dù công khai can thiệp thẩm mỹ nhưng mặt mộc của hot girl Bình Định bị đánh giá là tầm thường, không được liệt vào dạng xinh đẹp. Có chăng nhan sắc của cô chỉ dựa hoàn toàn vào công nghệ make up? Cách đây không lâu, bức ảnh Ngân 98 cùng bạn đi trên phố cũng khiến dân mạng hoảng hốt. Cô nàng trông mập mạp, ăn mặc lôi thôi như mẹ bỉm sữa. Nhiều góc mặt của hot girl khiến người nhìn phát khiếp vì dao kéo quá đà, đơ như tượng sáp. Công việc phải trang điểm liên tục nên da mặt của Ngân 98 khá xấu, nhiều mụn, xám xịt, quầng mắt thâm thấy rõ khiến cô trông thiếu sức sống. Đôi chân kém nuột nà, nhiều vết thâm của hot girl khác xa với trên ảnh. Ngân 98 sở hữu đôi chân to và thô. Thậm chí nhiều người cho rằng chân cô to ngang bằng chân của Lương Bằng Quang. Xem thêm clip: NGÂN 98 GỐC GÁC, LÀN DA ĐEN SẠM I VTC9 - Nguồn: Youtube

