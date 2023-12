Hot girl Xoài Non hoá bà già Noel cùng ông xã thiếu gia

Vợ chồng hot girl Xoài Non mới đây chia sẻ bộ ảnh giáng sinh thu hút sự chú ý. Vào vai ông già Noel, Xemesis có tạo hình thú vị, khá hài hước. Trong khi ông xã thiếu gia diện trang phục ông già Noel thì hot girl Xoài Non diện bộ váy tương đồng được nhận xét xinh đẹp như búp bê. Ngoài ra, cư dân mạng dành lời khen ngợi cho vóc dáng của hot girl 10X ngày càng được thăng hạng. Những khoảnh khắc giáng sinh của vợ chồng Xoài Non nhận về nhiều lời khen ngợi. Lối trang điểm sắc sảo cộng với gương mặt lai tây cực phẩm vốn có, Xoài Non đã "đốn tim" cộng đồng mạng trong khoảnh khắc này. Sở hữu vẻ ngoài đậm chất Tây, Xoài Non dễ dàng chiếm spotlight trong các khung hình. Ngoài cuộc sống làm dâu hào môn thì nhan sắc của người đẹp luôn trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp như búp bê nhưng vẻ đẹp lai Tây cuốn hút của Xoài Non khiến nhiều người lầm tưởng cô chính là con lai nhưng thực tế không phải vậy. Vợ của streamer Xemesis nhiều lần vướng nghi vấn “đụng chạm dao kéo” nhưng nàng khẳng định bản thân không phẫu thuật thẩm mỹ. Mỗi lần xuất hiện, hot girl Xoài Non đều nhanh chóng chiếm sóng bởi vẻ đẹp cực phẩm của mình. Ảnh: FBNV

Vợ chồng hot girl Xoài Non mới đây chia sẻ bộ ảnh giáng sinh thu hút sự chú ý. Vào vai ông già Noel, Xemesis có tạo hình thú vị, khá hài hước. Trong khi ông xã thiếu gia diện trang phục ông già Noel thì hot girl Xoài Non diện bộ váy tương đồng được nhận xét xinh đẹp như búp bê. Ngoài ra, cư dân mạng dành lời khen ngợi cho vóc dáng của hot girl 10X ngày càng được thăng hạng. Những khoảnh khắc giáng sinh của vợ chồng Xoài Non nhận về nhiều lời khen ngợi. Lối trang điểm sắc sảo cộng với gương mặt lai tây cực phẩm vốn có, Xoài Non đã "đốn tim" cộng đồng mạng trong khoảnh khắc này. Sở hữu vẻ ngoài đậm chất Tây, Xoài Non dễ dàng chiếm spotlight trong các khung hình. Ngoài cuộc sống làm dâu hào môn thì nhan sắc của người đẹp luôn trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp như búp bê nhưng vẻ đẹp lai Tây cuốn hút của Xoài Non khiến nhiều người lầm tưởng cô chính là con lai nhưng thực tế không phải vậy. Vợ của streamer Xemesis nhiều lần vướng nghi vấn “đụng chạm dao kéo” nhưng nàng khẳng định bản thân không phẫu thuật thẩm mỹ. Mỗi lần xuất hiện, hot girl Xoài Non đều nhanh chóng chiếm sóng bởi vẻ đẹp cực phẩm của mình. Ảnh: FBNV