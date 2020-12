Hot girl Vũ Ngọc Châm "bỏ cuộc chơi", lộ danh tính chồng tương lai

Mới đây, hot girl "sang chảnh" Vũ Ngọc Châm (1992) khiến dân tình bất ngờ khi được chính nhiếp ảnh gia hé lộ ảnh đám hỏi của cô. Trong bộ ảnh, cô dâu Vũ Ngọc Châm mặc áo dài trắng nền nã, tinh tế và cực kì xinh xắn. Điều đặc biệt chính là, trong các bức ảnh ấy, hot girl 9X cực kỳ rạng rỡ và hạnh phúc với tà áo dài trắng tinh khôi cùng khăn voan dành cho cô dâu Trên trang cá nhân của mình, "bạn gái tin đồn" Sơn Tùng cũng khoe khéo khung cảnh lễ ăn hỏi của mình. Thông tin Vũ Ngọc Châm làm đám hỏi ắt hẳn sẽ khiến nhiều người tò mò về nửa kia của cô nàng. Thế nhưng diện mạo về bạn trai giám đốc của Vũ Ngọc Châm vẫn là một ẩn số. Tất cả những hình ảnh về nửa kia do cô nàng đăng tải công khai đều được che chắn kĩ càng. Năm 2014, Vũ Ngọc Châm "gây bão" khi xuất hiện trong chương trình Đồng hành cùng World Cup. Thời điểm đó, 9X Hà thành được ví là bản sao của Hoa hậu Đặng Thu Thảo bởi vẻ đẹp ngọt ngào và trong sáng. Sau cơn sốt hot girl cổ vũ World Cup, Vũ Ngọc Châm xuất hiện trong MV Chắc ai đó sẽ về với biệt danh mới "bạn gái Sơn Tùng" và tiếp tục gây được nhiều chú ý. Giữa năm 2017, tên tuổi Vũ Ngọc Châm liên tục xuất hiện trên mạng xã hội khi có tin đồn cô là bạn gái mới của Decao. Hình ảnh Decao đội bàn hôn Vũ Ngọc Châm dưới mưa được bàn tán trong thời gian dài. Và đến cuối năm, tên tuổi của cô một lần nữa tạo được tiếng vang khi trở thành Quán quân The Look. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo, không khó để thấy cô nàng 9X sẽ là một người cực kỳ thu hút đối phương. Không chỉ vậy, Vũ Ngọc Châm còn là tiếp viên tại hãng hàng không lớn của Hàn Quốc. Dù không phải là một cái tên quá đình đám nhưng rõ ràng sự xinh đẹp và thu hút của Vũ Ngọc Châm khiến người ta khó cưỡng lại được. Trước đây, Vũ Ngọc Châm được biết đến với hình ảnh nữ tính, thanh lịch. Bẵng đi một thời gian, cô chuyển hướng sang phong cách gợi cảm, nóng bỏng. Vẻ đẹp mong manh, sang chảnh của Vũ Ngọc Châm. Ảnh: FBNV Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: YAN News

