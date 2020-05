Hot girl Việt được báo Trung gọi "Song Hye Kyo Việt Nam" là ai?

Ngày 19/05, tờ China Times bất ngờ đăng tải hình ảnh của Châu Bùi với nhiều lời có cánh dành cho cô nàng. Tờ báo đến từ Trung Quốc không tiếc lời ngợi khen về vẻ ngoài xinh đẹp, vô cùng ấn tượng với phong cách thời trang biến hóa đa dạng mà cuốn hút của hot girl Châu Bùi. Đặc biệt, người mẫu Châu Bùi được tờ báo ưu ái so sánh sở hữu nét đẹp quyến rũ giống nữ diễn viên Song Hye Kyo của Hàn Quốc. Không chỉ là một fashionista quen thuộc với giới trẻ Việt Nam, Châu Bùi hiện còn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ giới mộ điệu quốc tế. Gần đây nhất, Châu Bùi vinh dự được xướng tên trong danh sách 10 Influencer có tầm ảnh hưởng nhất trong mảng thời trang cao cấp do tạp chí Forbes Pháp bình chọn. Chưa dừng lại ở đó, Châu Bùi cũng đạt nhiều giải thưởng danh giá khác như: top 30 Under 30 của tạp chí Forbes Việt Nam, Người có phong cách cá nhân ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội tại ELLE Style Awards 2019. Đây là thành quả xứng đáng dành cho sự đầu tư làm nghề nghiêm túc, chăm chỉ của Châu Bùi. Châu Bùi đang từng bước tiến xa hơn, ngày càng khẳng định tên tuổi, tiếng nói của mình, cô là đại diện cho một thế hệ trẻ tích cực, cầu thị, dám nghĩ, dám làm. Châu Bùi cũng là một trong những influencer Việt cán mốc hơn 2 triệu người theo dõi trên instagram cá nhân, cho thấy sức hút của cô tại thời điểm hiện tại. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thời trang, Châu Bùi cũng là "đại sứ" của phong cách sống bền vững: ăn sạch, sống xanh, tích cực tập luyện duy trì lối sống lành mạnh. Những giá trị sống mà Châu Bùi hướng đến có sức lan tỏa rất tích cực trong cộng đồng và được nhiều bạn trẻ đón nhận. Mời quý độc giả xem video: Choáng với độ giàu có của hotgirl Châu Bùi ở tuổi 22 - Nguồn: Youtube

