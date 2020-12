Hot girl “Về nhà đi con” gây xôn xao với nhan sắc khác lạ

Lena tên thật là Lê Na (1996), là một hot girl kiêm diễn viên tự do, 1 vlogger khá có tiếng trên MXH với nhiều clip cover,... Cô nàng từng nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện trong phim Về nhà đi con. Mới đây gái xinh đang khiến dân tình xôn xao khi lộ rõ nhan sắc khác lạ với những hình ảnh mới nhất trên MXH. Nàng hot girl khiến dân tình bất ngờ khi xuất hiện với chiếc sống mũi cao bất thường. Bên cạnh một số lời khen ngợi, nhiều người cũng đặt nghi vấn Lena đã sửa mũi. Có thể thấy, hình ảnh chiếc sống mũi của hot girl "Về nhà đi con" có phần thô cứng và cao hơn trước. Hình ảnh mới nhất của Lena, nhiều người nhận xét cô đã thay đổi về cả ngoại hình lẫn phong cách. Nếu so sánh hai bức ảnh trước đây và hiện tại có thể thấy nhan sắc của cô nàng hoàn toàn có sự thay đổi. Lê Na là một hot girl kiêm diễn viên tự do, 1 vlogger khá có tiếng trên mạng xã hội với nhiều clip cover và khả năng viết nhạc. Trước khi gây “sốc” trong “Về nhà đi con” ngoại truyện, hot girl này từng tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim sitcom như “5S Online”, “Biệt đội Bitu mùa 2”, “'Mẹ ơi bố đâu rồi"... Lê Na sở hữu khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu cùng phong cách thời trang ấn tượng, cá tính. Dù chỉ cao 1m56 nhưng cô nàng luôn biết cách phối đồ siêu "hack dáng". Cảnh "khóa môi" nhân vật Ánh Dương giúp Lê Na nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ dân mạng. Ngoài đời, nữ blogger sinh năm 1996 "đốn tim" khán giả bởi hình ảnh ngọt ngào, cá tính. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

