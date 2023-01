Hot girl tỷ phú vừa xinh vừa mặc đẹp vạn người ái mộ

May Sitapha là hot girl nổi tiếng người Thái Lan và được biết đến rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản. Người đẹp sinh năm 1990 được ví như bông tuyết trắng, "thần tiên tỷ tỷ Thái Lan" vì sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nước da trắng như bông bưởi cùng đôi chân dài thẳng tắp. Vì sở hữu ngoại hình nổi bật giữa dàn hot girl nên May Sitapha bén duyên với công việc người mẫu.Gái xinh này từng du học Nhật Bản và tốt nghiệp Đại học tư thục Waseda - một trong những trường đại học tư thục nổi tiếng Nhật Bản và châu Á. May Sitapha còn là founder của một thương hiệu thời trang và mỹ phẩm. Cô gái Thái Lan này còn sở hữu cuộc sống sang chảnh bao người mơ ước. Instagram cá nhân của cô có rất nhiều hình ảnh du lịch khắp nơi trên thế giới, cực sang chảnh. Không chỉ vậy, May Sitapha còn sở hữu gu thời trang nữ tính đầy gợi cảm. Người đẹp ưa phong cách nhẹ nhàng, quyến rũ vừa phải, không cần những bộ cánh hở hang, nhiều phần phô phang. Cách ăn mặc của May Sitapha khiến người khác ấn tượng bởi vẻ sang chảnh, thời thượng. Cô được đánh giá vô cùng hoàn hảo khi hội tụ đủ những nét đẹp từ trí tuệ lẫn nhan sắc. Ảnh: FBNV

