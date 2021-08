Hot girl Trâm Anh tự tay đăng ảnh thời còn "phèn" gây sốt

Nhắc đến hot girl Trâm Anh, bây giờ khán giả chỉ còn nhớ đến ồn ào lộ clip nóng năm nào cùng những hình ảnh khoe body gợi cảm. Sở hữu thân hình đẹp và nhan sắc ngày một lên hương, Trâm Anh chưa từng phủ nhận chuyện mình có cậy nhờ "dao kéo" để tân trang bản thân nhưng cũng rất hạn chế đề cập đến vấn đề này trên mạng xã hội. Mới đây, hot girl Thanh Hóa tự tay đào lại hình ảnh thời "ơ kìa" của chính mình và đăng tải lên trang cá nhân kèm caption: "Thời mặt mũi chưa làm gì, haha." Có thể thấy, Trâm Anh thời chưa "đập đi xây lại" sở hữu chiếc mũi thấp, cánh mũi to bè và khuôn mặt cũng không thanh thoát như bây giờ. Nhưng nhìn chung, trông Trâm Anh thời ấy vẫn khá ưa nhìn với làn da mịn màng, đường nét khuôn mặt ở mức tạm ổn. Dễ dàng nhận thấy nhiều sự khác biệt trên gương mặt Trâm Anh khi so sánh ảnh cũ và hiện tại nằm ở chiếc mũi to và thô giờ đã thanh thoát hơn, phần cằm cũng thon gọn bất ngờ. Thời điểm nổi đình đám nhất khi nhận lời hẹn hò Pew Pew sau 1 gameshow, Trâm Anh từng bị rất nhiều người "khai quật" lại loạt clip trong quá khứ. Với hình ảnh được chụp lại từ clip, Trâm Anh chỉ là một cô gái có ngoại hình khá bình thường. Giai đoạn chưa ai biết đến, Trâm Anh có thân hình mũm mĩm, mũi tẹt và ăn vận xuề xòa. Tuy nhiên, Trâm Anh ở hiện tại đã khác, cô nàng trong quyến rũ hơn rất nhiều thời còn "phèn". Kể từ sau khi hút mỡ bụng và chăm chỉ tập tành, càng ngày Trâm Anh càng thích khoe những hình ảnh theo phong cách quyến rũ như thế này. Bỏ lại những ồn ào và guồng quay công việc, hot girl Trâm Anh thời gian gần đây rất chăm chỉ khoe vóc dáng của mình lên trang cá nhân. Mời độc giả xem video: Trâm Anh trách PewPew "không hiểu tâm lý con gái" trên Bữa Trưa Vui Vẻ - Nguồn: VTV24

