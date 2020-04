Hot girl Trâm Anh liệu đang tính toán đường quay lại showbiz?

Thời gian gần đây, trên trang cá nhân của mình, hot girl Trâm Anh liên tục đăng tải những clip nhảy múa trên nền nhạc những ca khúc hot thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong clip, cô nàng mặc những chiếc áo, quần ngắn cũn cỡn lắc lư theo điệu nhạc. Với danh tiếng sẵn có, tất cả các clip của Trâm Anh đều nhận được lượng tương tác khổng lồ. Bên cạnh những bình luận khen ngợi nhan sắc của Trâm Anh ngày càng xinh đẹp, bắt mắt thì có không ít bình luận cho rằng thời gian gần đây, cô nàng trông có vẻ tăng cân không kiểm soát. Bắp tay và phần lưng của Trâm Anh to hơn hẳn so với trước kia. "Dạo này nghỉ dịch COVID-19 nên chị béo hơn thì phải. Vẫn xinh nhưng giảm đi mặc đồ sẽ tuyệt hơn", "Trâm Anh mập quá, toàn thấy mỡ" - Dân mạng bình luận. Không chỉ nhảy múa, Trâm Anh còn cực kỳ chăm chỉ làm vlog. Cô nàng thường xuyên làm video về cuộc sống thường nhật rồi đăng tải trên mạng xã hội. Rảnh rỗi vì ở nhà tránh dịch, cô nàng thường xuyên khoe thành quả nấu ăn khiến người hâm mộ trầm trồ. Với tần suất xuất hiện liên tục trên mạng xã hội, nhiều dân mạng đặt ra nghi vấn liệu có phải cô nàng đang "dọn đường" để quay trở lại showbiz? Kể từ sau khi Trâm Anh lộ clip nóng với bạn trai cũ vào năm 2019, đây là lần đầu tiên cô nàng xuất hiện với tần suất dày đặc như vậy trên mạng xã hội. Trâm Anh hiện cũng đang thử sức với công việc BTV cho kênh STV. Việc Trâm Anh tạm gác các hoạt động giải trí do ảnh hưởng của scandal khiến người hâm mộ tiếc nuối. Có ý kiến cho rằng cô nàng nên sớm trở lại tham gia các gameshow và các dự án phim ngắn còn dang dở. Hiện, Trâm Anh đang làm truyền thông cho một thẩm mỹ viện có tiếng tại Hà Nội. Cách đây 5 tháng, cô nàng công khai đi hút mỡ bụng thế nhưng thời gian gần đây, hot girl Thanh Hóa lại bắt đầu lộ vòng 2 kém thon gọn. Mời quý độc giả xem thêm clip: Thực hư chuyện Hotgirl Trâm Anh bị nhiễm HIV đang gây hoang mang dư luận? - Nguồn: Youtube

Thời gian gần đây, trên trang cá nhân của mình, hot girl Trâm Anh liên tục đăng tải những clip nhảy múa trên nền nhạc những ca khúc hot thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong clip, cô nàng mặc những chiếc áo, quần ngắn cũn cỡn lắc lư theo điệu nhạc. Với danh tiếng sẵn có, tất cả các clip của Trâm Anh đều nhận được lượng tương tác khổng lồ. Bên cạnh những bình luận khen ngợi nhan sắc của Trâm Anh ngày càng xinh đẹp, bắt mắt thì có không ít bình luận cho rằng thời gian gần đây, cô nàng trông có vẻ tăng cân không kiểm soát. Bắp tay và phần lưng của Trâm Anh to hơn hẳn so với trước kia. "Dạo này nghỉ dịch COVID-19 nên chị béo hơn thì phải. Vẫn xinh nhưng giảm đi mặc đồ sẽ tuyệt hơn", "Trâm Anh mập quá, toàn thấy mỡ" - Dân mạng bình luận. Không chỉ nhảy múa, Trâm Anh còn cực kỳ chăm chỉ làm vlog. Cô nàng thường xuyên làm video về cuộc sống thường nhật rồi đăng tải trên mạng xã hội. Rảnh rỗi vì ở nhà tránh dịch, cô nàng thường xuyên khoe thành quả nấu ăn khiến người hâm mộ trầm trồ. Với tần suất xuất hiện liên tục trên mạng xã hội, nhiều dân mạng đặt ra nghi vấn liệu có phải cô nàng đang "dọn đường" để quay trở lại showbiz? Kể từ sau khi Trâm Anh lộ clip nóng với bạn trai cũ vào năm 2019, đây là lần đầu tiên cô nàng xuất hiện với tần suất dày đặc như vậy trên mạng xã hội. Trâm Anh hiện cũng đang thử sức với công việc BTV cho kênh STV. Việc Trâm Anh tạm gác các hoạt động giải trí do ảnh hưởng của scandal khiến người hâm mộ tiếc nuối. Có ý kiến cho rằng cô nàng nên sớm trở lại tham gia các gameshow và các dự án phim ngắn còn dang dở. Hiện, Trâm Anh đang làm truyền thông cho một thẩm mỹ viện có tiếng tại Hà Nội. Cách đây 5 tháng, cô nàng công khai đi hút mỡ bụng thế nhưng thời gian gần đây, hot girl Thanh Hóa lại bắt đầu lộ vòng 2 kém thon gọn. Mời quý độc giả xem thêm clip: Thực hư chuyện Hotgirl Trâm Anh bị nhiễm HIV đang gây hoang mang dư luận? - Nguồn: Youtube