Hot girl Trâm Anh đáp trả gắt khi vòng 2 bánh mì bị đem ra bình phẩm

Mới đây, khi đăng tải tấm hình trong trang phục bó sát, hot girl Trâm Anh bị cộng đồng mạng chỉ ra vòng 2 của cô nàng ngấn mỡ trong khi trước đó, gái xinh Thanh Hoá từng nhiều lần khoe ba vòng hoàn hảo. Có lẽ sau một thời gian dài tránh xa thị phi showbiz, cô nàng tăng cân chóng mặt? Ngay lập tức, Trâm Anh đã tăng tải trạng thái đáp trả cực gắt những người lên tiếng chê cô. "Béo đẹp béo xinh mà, cứ chê thôi. Lấy mỡ đè chết bây giờ" - hot girl xứ Thanh đùa vui. Điều đáng nói, cách đây 5 tháng, Trâm Anh đã công khai hút mỡ bụng tại bệnh viện thẩm mỹ mà cô làm việc. Thời điểm đó, rất nhiều người bày tỏ sự mong ngóng diện mạo mới của nàng hot girl. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn vài tháng sau khi công khai đi tân trang nhan sắc, Trâm Anh lại đánh mất phong độ, lộ vòng 2 ngấn mỡ khiến người hâm mộ bất ngờ. Đây không phải lần đầu tiên hot girl quê Thanh Hoá lộ bụng tròn trịa, trước đó, khi diện trang phục bó sát màu nude, cô nàng đã khiến dân mạng khóc thét vì thân hình phì nhiêu, ú nu hơn hẳn so với hồi mới nổi tiếng. Bên cạnh việc công khai can thiệp thẩm mỹ để hút mỡ bụng, Trâm Anh rất chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, trước kia cô nàng còn học nhảy và chịu khó cover vũ đạo của các ca khúc Hàn Quốc. Trâm Anh sinh năm 1996, quê Thanh Hoá, tên thật là Đỗ Thị Trâm Anh. Cô nàng được biết đến thông qua chương trình "Mảnh ghép tình yêu" khi tham gia cùng Pew Pew với câu nói nổi tiếng: "Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần lý do thôi". Cách đây vài hôn, Trâm Anh có phát ngôn cực sốc lên quan đến đàn ông trên mạng xã hội. Cô nàng viết: "Đàn ông đôi khi thật ngây ngô. Khi họ chinh phục được một cô gái họ nghĩ họ đạt được mục đích rồi và họ đi khoe chiến tích với cả thế giới. Nhưng họ không nghĩ rằng họ chính là con mồi". Sau khi lộ clip nóng với bạn trai cũ hồi năm 2019, Trâm Anh không còn xuất hiện trên truyền hình, những bộ phim cho giới trẻ, cô nàng dường như rút lui hoàn toàn khỏi showbiz. Xem thêm clip: Trâm Anh - Roll Deep- Dance cover -HyunA - Nguồn: Youtube

Mới đây, khi đăng tải tấm hình trong trang phục bó sát, hot girl Trâm Anh bị cộng đồng mạng chỉ ra vòng 2 của cô nàng ngấn mỡ trong khi trước đó, gái xinh Thanh Hoá từng nhiều lần khoe ba vòng hoàn hảo. Có lẽ sau một thời gian dài tránh xa thị phi showbiz, cô nàng tăng cân chóng mặt? Ngay lập tức, Trâm Anh đã tăng tải trạng thái đáp trả cực gắt những người lên tiếng chê cô. "Béo đẹp béo xinh mà, cứ chê thôi. Lấy mỡ đè chết bây giờ" - hot girl xứ Thanh đùa vui. Điều đáng nói, cách đây 5 tháng, Trâm Anh đã công khai hút mỡ bụng tại bệnh viện thẩm mỹ mà cô làm việc. Thời điểm đó, rất nhiều người bày tỏ sự mong ngóng diện mạo mới của nàng hot girl. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn vài tháng sau khi công khai đi tân trang nhan sắc, Trâm Anh lại đánh mất phong độ, lộ vòng 2 ngấn mỡ khiến người hâm mộ bất ngờ. Đây không phải lần đầu tiên hot girl quê Thanh Hoá lộ bụng tròn trịa, trước đó, khi diện trang phục bó sát màu nude, cô nàng đã khiến dân mạng khóc thét vì thân hình phì nhiêu, ú nu hơn hẳn so với hồi mới nổi tiếng. Bên cạnh việc công khai can thiệp thẩm mỹ để hút mỡ bụng, Trâm Anh rất chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, trước kia cô nàng còn học nhảy và chịu khó cover vũ đạo của các ca khúc Hàn Quốc. Trâm Anh sinh năm 1996, quê Thanh Hoá, tên thật là Đỗ Thị Trâm Anh . Cô nàng được biết đến thông qua chương trình "Mảnh ghép tình yêu" khi tham gia cùng Pew Pew với câu nói nổi tiếng: "Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần lý do thôi". Cách đây vài hôn, Trâm Anh có phát ngôn cực sốc lên quan đến đàn ông trên mạng xã hội. Cô nàng viết: "Đàn ông đôi khi thật ngây ngô. Khi họ chinh phục được một cô gái họ nghĩ họ đạt được mục đích rồi và họ đi khoe chiến tích với cả thế giới. Nhưng họ không nghĩ rằng họ chính là con mồi". Sau khi lộ clip nóng với bạn trai cũ hồi năm 2019, Trâm Anh không còn xuất hiện trên truyền hình, những bộ phim cho giới trẻ, cô nàng dường như rút lui hoàn toàn khỏi showbiz. Xem thêm clip: Trâm Anh - Roll Deep- Dance cover -HyunA - Nguồn: Youtube