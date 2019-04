"Hot girl trà sữa" từ tỷ phú trẻ nhất TQ đến cô vợ đáng thương

Năm 2009, Chương Trạch Thiên (26 tuổi, người Trung Quốc) bất ngờ nổi tiếng sau khi bức ảnh cô cầm cốc trà sữa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Kể từ đó, nữ sinh trường THPT chuyên ngữ Nam Kinh, tỉnh Giang Tô thường được nhắc đến với các danh xưng " hot girl trà sữa", "cô gái trà sữa", "em gái trà sữa", "hoa khôi Nam Kinh". Từ khi bức ảnh "gây bão", thông tin cá nhân về "cô gái trà sữa" nhanh chóng được dân mạng tìm kiếm. Báo chí Trung Quốc cho hay cha cô là giám đốc điều hành một tập đoàn lớn ở Nam Kinh, đồng thời là doanh nhân trí thức tiêu biểu của thành phố. Là tiểu thư con nhà giàu nhưng Chương Trạch Thiên sống giản dị, thể hiện từ cách ăn mặc cho đến cư xử với mọi người. Thời điểm đó, Chương Trạch Thiên được coi là hot girl tài sắc vẹn toàn trong lòng cộng đồng mạng Trung Quốc. Cô gái sinh năm 1993 khiến nhiều người thán phục bởi bảng thành tích học tập tốt, năng nổ tham gia các hoạt động như làm MC, đội trưởng đội cổ vũ, tình nguyện viên. Năm 2011, cô được tuyển thẳng vào ĐH Thanh Hoa - ngôi trường danh tiếng hàng đầu Trung Quốc. Dù rất được chú ý, Trạch Thiên không muốn bước chân vào showbiz. Cô từ chối lời mời đóng phim của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu để tập trung học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa. Cuối năm 2013, 9X tới New York, Mỹ học tại trường Barnard College (trực thuộc ĐH Columbia) theo chương trình trao đổi sinh viên. Tại Mỹ, Chương Trạch Thiên gặp nhà sáng lập JD.com Lưu Cường Đông (sinh năm 1974, nay là chồng cô) trong một buổi giao lưu ở trường đại học. Không lâu sau, tin đồn hẹn hò giữa 2 người lan truyền chóng mặt trên các kênh truyền thông Trung Quốc. Hình tượng "cô gái trà sữa" dần sụp đổ trong mắt người hâm mộ. Bởi đại gia Lưu Cường Đông hơn Trạch Thiên 19 tuổi và bị đồn từng có vợ và con trai. Mối quan hệ của họ ngay lập tức bị vùi dập, phản đối. Bất chấp những lời dị nghị từ mọi người, "hot girl trà sữa" và tỷ phú họ Lưu tổ chức lễ cưới xa hoa ở Australia vào tháng 10/2015. 6 tháng sau đó, họ chào đón con gái đầu lòng. Sau khi kết hôn với chồng đại gia, Chương Trạch Thiên bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Tháng 7/2017, hai vợ chồng cùng xuất hiện trong danh sách 500 người giàu có nhất Trung Quốc do tạp chí New Fortune bình chọn. Trong đó, Trạch Thiên là nữ tỷ phú trẻ nhất. Dân mạng chế giễu "cô gái trà sữa" rằng tài sản của cô là do chồng mang lại, nên cô không xứng đáng đứng trong danh sách này. Song song với những lời bình luận tiêu cực, Chương Trạch Thiên cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì có gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Cô gái có lối sống giản dị ngày nào nay đã trở thành người phụ nữ thành đạt, sang chảnh. Tại trang cá nhân, cô thường xuyên khoe ảnh tham dự những buổi họp, bữa tiệc sang trọng hay khoảnh khắc bên chồng đại gia và con gái chưa bao giờ để lộ mặt. Những tưởng Chương Trạch Thiên đã tìm thấy hạnh phúc viên mãn sau cuộc hôn nhân sóng gió. Ngày 31/8/2018, tỷ phú Lưu Cường Đông bất ngờ bị bắt giữ tại thành phố Minneapolis, Mỹ vì cáo buộc hãm hiếp một nữ sinh ĐH Minnesota. Ông được thả chỉ trong vài giờ và sau đó không phải đối mặt với cáo buộc hình sự nào. Tuy nhiên, bê bối tình dục đã khiến danh tiếng của Lưu Cường Đông bị ảnh hưởng không nhỏ. Hot girl Chương Trạch Thiên cũng trở thành tâm điểm công kích trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày 16/4, đại gia Lưu Cường Đông một lần nữa bị cáo buộc cưỡng bức cô Liu Jingyao, sinh viên ĐH Minnesota, Mỹ. Nạn nhân yêu cầu số tiền bồi thường thiệt hại hơn 50.000 USD. Ngay lập tức, "cô gái trà sữa" Chương Trạch Thiên bị dân mạng tấn công, liên tiếp nhận về những lời chế giễu như “chị gái Matcha” (ý châm chọc là "cắm sừng"), "hám tiền lấy chồng đại gia nên giờ phải nhận quả báo". Bên cạnh những phản ứng tiêu cực, nhiều dân mạng xót xa cho bà mẹ một con xinh đẹp, tài năng nhưng đáng thương khi gặp phải người chồng trăng hoa. Họ khuyên cô nên ly hôn để giải thoát cho chính mình.

