Hot girl TikTok khoe cơ bụng, dân tình chỉ ra điều bất thường

Hot girl TikTok Lê Bống hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng sau khi lên sóng truyền hình với bộ trang phục Pikachu bó sát khoe trọn đường cong của cơ thể. Lê Bống có thể coi là cái tên đình đám dạo gần đây khi liên tiếp xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, MV ca nhạc...Hot girl này từ lâu đã trở thành một cái tên quen thuộc đối với nhiều người. Từ việc sở hữu thân hình siêu nóng bỏng cùng gương mặt gợi cảm cho tới việc tham gia đóng một bộ phim ngắn. Mới đây, Lê Bống tiếp tục khoe bụng nhỏ, eo thon trên trang cá nhân nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn like. Cô nàng mặc áo croptop bó sát khoe khéo vòng 1 căng tràn, khéo léo để lộ cơ bụng không 1 tí mỡ, thậm chí nhỏ đến bất ngờ. Đáng nói là những bức ảnh mà cô đăng tải đều có nhiều chi tiết méo mó kì lạ. Hầu hết mọi đồ vật xung quanh đều bị bóp méo không lý do. Ở nhiều bình luận, dân mạng cho rằng Lê Bống có sử dụng app chỉnh sửa nên ảnh phần bụng mới cong tròn như hình vòng cung như vậy. Ngoài ra những chi tiết như ghế, tường cũng có cảm giác không được chân thực. Trước đó trong nhiều bức ảnh được đăng tải, cư dân mạng đã vô tình phát hiện "hot girl phòng gym" khoe thân hình cực phẩm có gì đó sai sai, có thể do chỉnh ảnh quá đà. Nhiều người đi qua trang cá nhân của nữ TikToker cũng không quên để lại bình luận "cà khịa" bởi thói quen chỉnh ảnh quá lố. Những video clip cô đăng tải dường như đã tố cáo vòng eo của cô không được "con kiến" như trong hình ảnh. Có thể Lê Bống đã sử dụng app chỉnh ảnh bóp méo cơ thể để cho ra đời bức ảnh hoàn hảo hơn. Dù có sử dụng app hay không thì nhan sắc của Lê Bống vẫn được nhiều người đánh giá cao, đặc biệt là body của cô nàng. Ảnh: Instagram nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

Hot girl TikTok Lê Bống hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng sau khi lên sóng truyền hình với bộ trang phục Pikachu bó sát khoe trọn đường cong của cơ thể. Lê Bống có thể coi là cái tên đình đám dạo gần đây khi liên tiếp xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, MV ca nhạc... Hot girl này từ lâu đã trở thành một cái tên quen thuộc đối với nhiều người. Từ việc sở hữu thân hình siêu nóng bỏng cùng gương mặt gợi cảm cho tới việc tham gia đóng một bộ phim ngắn. Mới đây, Lê Bống tiếp tục khoe bụng nhỏ, eo thon trên trang cá nhân nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn like. Cô nàng mặc áo croptop bó sát khoe khéo vòng 1 căng tràn, khéo léo để lộ cơ bụng không 1 tí mỡ, thậm chí nhỏ đến bất ngờ. Đáng nói là những bức ảnh mà cô đăng tải đều có nhiều chi tiết méo mó kì lạ. Hầu hết mọi đồ vật xung quanh đều bị bóp méo không lý do. Ở nhiều bình luận, dân mạng cho rằng Lê Bống có sử dụng app chỉnh sửa nên ảnh phần bụng mới cong tròn như hình vòng cung như vậy. Ngoài ra những chi tiết như ghế, tường cũng có cảm giác không được chân thực. Trước đó trong nhiều bức ảnh được đăng tải, cư dân mạng đã vô tình phát hiện "hot girl phòng gym" khoe thân hình cực phẩm có gì đó sai sai, có thể do chỉnh ảnh quá đà. Nhiều người đi qua trang cá nhân của nữ TikToker cũng không quên để lại bình luận "cà khịa" bởi thói quen chỉnh ảnh quá lố. Những video clip cô đăng tải dường như đã tố cáo vòng eo của cô không được "con kiến" như trong hình ảnh. Có thể Lê Bống đã sử dụng app chỉnh ảnh bóp méo cơ thể để cho ra đời bức ảnh hoàn hảo hơn. Dù có sử dụng app hay không thì nhan sắc của Lê Bống vẫn được nhiều người đánh giá cao, đặc biệt là body của cô nàng. Ảnh: Instagram nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News