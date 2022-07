Hot girl thẩm mỹ Angela Chu tiết lộ cuộc sống làm dâu hào môn

Trên trang cá nhân, Angela Chu mới đây có bài đăng gây chú ý tiết lộ về cuộc sống làm dâu chốn hào môn. Theo đó, nhận mình là trường hợp làm dâu có 1-0-2, hot girl Angela Chu cho biết cô và mẹ chồng rất ít khi nói chuyện với nhau. Nguyên nhân bởi mẹ chồng Angela Chu chỉ giao tiếp được tiếng Thái mà cô lại biết tiếng Anh. Đa phần họ chỉ chào hỏi và cần có chồng phiên dịch. Angela Chu cho biết đã từng học tiếng Thái song không vào nên nhiều năm qua gia đình chồng cũng kiểu "3 phần bất lực 7 phần nuông chiều". Bên cạnh đó, Angela Chu tiết lộ thêm lý do mẹ chồng - nàng dâu sống chung nhà nhưng ít va chạm bởi nhà chồng cô "siêu rộng", mọi việc trong nhà đã có giúp việc lo liệu, nếu không có bữa cơm có khi họ cả ngày không gặp nhau. Chính vì thế mà Angela Chu luôn có cảm giác sống chung nhưng chẳng khác nào đang được ở riêng nên rất thích và thấy thoải mái.Hiện tượng mạng quê An Giang kể, hồi mới về làm dâu cô ở trong phòng livestream suốt. Mẹ chồng không biết nên nói với con trai là xem vợ bị gì mà đóng cửa nói chuyện một mình. Nghe ông xã kể, Angela Chu vừa buồn cười vừa thấy mẹ chồng dễ thương. Có thể thấy, dù còn cách biệt về ngôn ngữ, văn hóa, song cô và mẹ chồng vẫn rất hòa thuận. Trước đó, Angela Chu cũng từng chia sẻ dù sống chung nhưng Châu không cảm thấy áp lực chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Ngược lại, cô còn được mẹ chồng cưng chiều, quan tâm hơn gấp bội. "Tuy mẹ chồng Châu mang tư tưởng khá truyền thống nhưng lại không hề bắt con dâu phải vào bếp hay hối thúc cả hai trong vấn đề sinh con. Thay vào đó, mẹ lại hay sợ Châu ăn không được đồ Thái nên thường dặn dưới nhà bếp nấu đồ Tây ăn đổi vị. Mình cũng hiểu luôn tuy mẹ chồng không hối nhưng bà cũng đang rất mong cháu nên cả hai vợ chồng cũng đang chuẩn bị kế hoạch", cô tâm sự. Angela Chu tên thật Minh Châu (sinh năm 1991) được biết đến nhiều với biệt danh "Phạm Băng Băng bản Việt", "bản sao Phạm Băng Băng",... nhờ sở hữu gương mặt với nhiều nét giống nữ diễn viên đình đám xứ Trung sau phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó, cô gái gốc An Giang lại gây bão với cuộc sống giàu sang phú quý khi kết hôn với tỷ phú hơn 15 tuổi người Thái Lan.

