Hot girl tạp hóa diện bikini họa tiết lạ, đốt mắt netizen

Mới đây trên trang cá nhân, nàng hot girl Hàn Hằng đã đăng tải loạt ảnh trong "chuỗi diện bikini chào hè" năm nay. Cô nàng diện thiết kế bikini nhỏ xíu, đặc biệt có những họa tiết bất đối xứng khiến rất nhiều cô nàng vào hỏi thăm địa chỉ chỗ mua. Sở hữu thân hình cực phẩm với đường cong chữ S cực nét, Hàn Hằng không ngại tạo dáng trước ống kính để tôn lên thế mạnh cơ thể. Body như tượng tạc khiến nhiều người băn khoăn liệu đây có phải là sản phẩm của AI, hay cô nàng đã photoshop hay không. Tuy nhiên, trong các loạt ảnh khác nhau đời thường, thậm chí bị quay lén, sắc vóc của nàng hot girl vẫn không thể nào dìm được. Hàn Hằng (sinh năm 2001, Thanh Hoá) được biết tới với biệt danh " hot girl tạp hoá" do lùm xùm nhận quảng cáo "vô tội vạ" và không có sự kiểm chứng rõ ràng. Năm 2020-2021 cô vướng vào loạt dram khi bị "bóc" bằng chứng làm người thứ 3 xen vào cuộc tình của Huyme (hot boy, vlogger, thiếu gia có tiếng) và bạn gái của cậu vào thời điểm đó. Cô nàng đã phải rút lui "ở ẩn" một thời gian và mới quay lại với truyền thông gần đây. Khi "comeback" cô nàng "lột xác" ngoạn mục, nhan sắc gợi cảm và quyến rũ hơn nhiều so với trước. Điều gây bất ngờ hơn cả là khi trở lại, hot girl Thanh Hóa đã công khai chuyện tình yêu của mình với Huyme. Từ ngày công khai, cả 2 thường đăng tải những khoảnh khắc tình cảm lên trang cá nhân. Hàn Hằng và Huy Me cũng thường xuyên đi du lịch đến nhiều nơi trên thế giới.

Mới đây trên trang cá nhân, nàng hot girl Hàn Hằng đã đăng tải loạt ảnh trong "chuỗi diện bikini chào hè" năm nay. Cô nàng diện thiết kế bikini nhỏ xíu, đặc biệt có những họa tiết bất đối xứng khiến rất nhiều cô nàng vào hỏi thăm địa chỉ chỗ mua. Sở hữu thân hình cực phẩm với đường cong chữ S cực nét, Hàn Hằng không ngại tạo dáng trước ống kính để tôn lên thế mạnh cơ thể. Body như tượng tạc khiến nhiều người băn khoăn liệu đây có phải là sản phẩm của AI, hay cô nàng đã photoshop hay không. Tuy nhiên, trong các loạt ảnh khác nhau đời thường, thậm chí bị quay lén, sắc vóc của nàng hot girl vẫn không thể nào dìm được. Hàn Hằng (sinh năm 2001, Thanh Hoá) được biết tới với biệt danh " hot girl tạp hoá" do lùm xùm nhận quảng cáo "vô tội vạ" và không có sự kiểm chứng rõ ràng. Năm 2020-2021 cô vướng vào loạt dram khi bị "bóc" bằng chứng làm người thứ 3 xen vào cuộc tình của Huyme (hot boy, vlogger, thiếu gia có tiếng) và bạn gái của cậu vào thời điểm đó. Cô nàng đã phải rút lui "ở ẩn" một thời gian và mới quay lại với truyền thông gần đây. Khi "comeback" cô nàng "lột xác" ngoạn mục, nhan sắc gợi cảm và quyến rũ hơn nhiều so với trước. Điều gây bất ngờ hơn cả là khi trở lại, hot girl Thanh Hóa đã công khai chuyện tình yêu của mình với Huyme. Từ ngày công khai, cả 2 thường đăng tải những khoảnh khắc tình cảm lên trang cá nhân. Hàn Hằng và Huy Me cũng thường xuyên đi du lịch đến nhiều nơi trên thế giới.