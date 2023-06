Hot girl Quảng Ninh từ “quạ hoá công” khiến ai cũng xuýt xoa

Nổi bật nhất dàn hot girl "vịt hóa thiên nga" phải kể đến cô gái tên Dạ Thảo, sinh năm 1998 đến từ Quảng Ninh. Vào năm 2018, hot girl Quảng Ninh từng “gây sốt” với màn biến hoá ngoại hình ngoạn mục. Từ một cô nàng có nhan sắc tầm trung, Dạ Thảo như hoá thành một người khác chỉ trong vòng 3 năm. Thời cấp 3, Dạ Thảo có làn da đen, gương mặt vuông, mũi khá to và đôi mắt gần như một mí, nếu không phải nói là nhan sắc kém đẹp. Sau 3 năm "lột xác, cụ thể vào Đại học gái xinh 9x ghi điểm với vẻ ngoài xinh xắn, da trắng, sống mũi cao và mắt hai mí rõ ràng. Ở hiện tại, sau 5 năm nổi tiếng nhờ “quạ hoá công”, Dạ Thảo trở thành hot girl có ngoại hình gợi cảm chẳng kém người đẹp nào. Gương mặt Vline sắc sảo, nét vào ra nét đó cùng thần thái cuốn hút giúp cô nàng nhận về bộn like mỗi khi đăng tải hình ảnh. Dạ Thảo được biết đến với tư cách KOLs. Ngoài ra cô còn kinh doanh thương hiệu đồ ngủ riêng. Phong cách thời trang của Dạ Thảo cũng khá táo bạo do đó cô gặp một số nhận xét không hay. Dạ Thảo quan niệm các cô gái mặc gợi cảm không phải để nam giới ngắm mà vì bản thân mình. Dạ Thảo của hiện tại khác hoàn toàn với Dạ Thảo của cách đây nhiều năm. Một vài người sau khi xem ảnh quá khứ của Dạ Thảo còn nhận xét, cô đã "thay da đổi thịt". Hình thể đẹp như tạc tượng với số đo 3 vòng 90-59-93 (cm) của Dạ Thảo khiến nhiều chị em đỏ mắt ghen tị. Ảnh: FBNV

Nổi bật nhất dàn hot girl "vịt hóa thiên nga" phải kể đến cô gái tên Dạ Thảo, sinh năm 1998 đến từ Quảng Ninh. Vào năm 2018, hot girl Quảng Ninh từng “gây sốt” với màn biến hoá ngoại hình ngoạn mục. Từ một cô nàng có nhan sắc tầm trung, Dạ Thảo như hoá thành một người khác chỉ trong vòng 3 năm. Thời cấp 3, Dạ Thảo có làn da đen, gương mặt vuông, mũi khá to và đôi mắt gần như một mí, nếu không phải nói là nhan sắc kém đẹp. Sau 3 năm "lột xác, cụ thể vào Đại học gái xinh 9x ghi điểm với vẻ ngoài xinh xắn, da trắng, sống mũi cao và mắt hai mí rõ ràng. Ở hiện tại, sau 5 năm nổi tiếng nhờ “quạ hoá công”, Dạ Thảo trở thành hot girl có ngoại hình gợi cảm chẳng kém người đẹp nào. Gương mặt Vline sắc sảo, nét vào ra nét đó cùng thần thái cuốn hút giúp cô nàng nhận về bộn like mỗi khi đăng tải hình ảnh. Dạ Thảo được biết đến với tư cách KOLs. Ngoài ra cô còn kinh doanh thương hiệu đồ ngủ riêng. Phong cách thời trang của Dạ Thảo cũng khá táo bạo do đó cô gặp một số nhận xét không hay. Dạ Thảo quan niệm các cô gái mặc gợi cảm không phải để nam giới ngắm mà vì bản thân mình. Dạ Thảo của hiện tại khác hoàn toàn với Dạ Thảo của cách đây nhiều năm. Một vài người sau khi xem ảnh quá khứ của Dạ Thảo còn nhận xét, cô đã "thay da đổi thịt". Hình thể đẹp như tạc tượng với số đo 3 vòng 90-59-93 (cm) của Dạ Thảo khiến nhiều chị em đỏ mắt ghen tị. Ảnh: FBNV