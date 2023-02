Hot girl phòng gym Nam Định lộ bí quyết có "mông trái đào"

Trương Võ Huyền Trân sinh năm 1994, quê ở Nam Định. Hiện tại, " hot girl phòng gym" đang sống và làm việc ở TP.HCM. Trước đó, Huyền Trân từng được báo Trung Quốc ca ngợi là "cô gái xinh đẹp không tì vết, body nóng bỏng quyến rũ" nhờ sở hữu vòng 3 "trái đào" hơn 1 mét. Ngoài kinh doanh lĩnh vực spa và làm đẹp, người đẹp phòng gym Huyền Trân còn hoạt động với vai trò là người mẫu tự do. Ở ngoài đời, Huyền Trân sở hữu chiều cao 1m67 cùng số đo 3 vòng lý tưởng 84-63-103 (cm). Nhưng ít ai biết, thuở nhỏ, cô từng sở hữu làn da bánh mật, đường nét gương mặt không xinh đẹp xuất sắc như bây giờ. Chia sẻ về lý do lựa chọn tập gym, Huyền Trân nói: "Mình cảm thấy, con gái tập gym có một sự cuốn hút mạnh mẽ hơn so với những cô gái không tập gym dù họ có thể rất xinh đẹp, đặc biệt là khi diện đồ thể thao hay bikini. Một phần nhờ thân hình săn chắc, rắn rỏi... Một phần khác, nếu tập gym lâu năm, cơ thể sẽ sản sinh ra một chất gọi là Adrenaline hấp dẫn người đối diện. Mình tập gym trước hết là để cơ thể mạnh khỏe, sau đó mới là cải thiện số đo 3 vòng cũng như mong muốn chính bản thân mình sẽ trở nên thu hút hơn, hấp dẫn hơn". Gái xinh phòng gym gốc Nam Định cho biết thêm. Nói về một trong những bộ phận mà Huyền Trân cảm thấy tự tin nhất trên cơ thể, chắc chắn là vòng 3. Với cô nàng, đây cũng là bộ phận khó cải thiện nhất, nếu không tập đúng kĩ thuật. Sở hữu vóc dáng chuẩn, Huyền Trân tự tin diện những bộ trang phục ôm sát cơ thể, làm nổi bật đường cong tối đa. Ở ngoài đời, phong cách của cô nàng vừa quyến rũ vừa táo bạo. Huyền Trân không quên tiết lộ câu thần chú mà cô thường xuyên áp dụng: "Không ngồi một chỗ quá lâu, 1 tiếng đứng dậy đi lại nhiều lần". Để tập phần thân dưới hiệu quả, Huyền Trân áp dụng cả những bài tập mông tạ đòn, cơ đùi trước, cơ đùi sau, cơ mông trên và cơ mông dưới.

