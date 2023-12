“Hot girl phòng gym” gây sốt khi khoe vòng 3 khủng hơn 1m

Nguyễn Trà My được biết tới với nhiều vai trò khác nhau, trong đó cô được nhớ tới nhiều nhất là một " hot girl phòng gym". Hiện tại nữ gymer Trà My đang sở hữu hơn 200 ngàn người theo dõi trên Facebook cá nhân. Không chỉ đa tài khi là diễn viên, MC, người mẫu..., Nguyễn Trà My còn được chú ý nhiều bởi ngoại hình săn chắc, vòng nào ra vòng đó cực ấn tượng. Người đẹp này sở hữu số đo hình thể tiệm cận độ hoàn mỹ, đặc biệt là vòng 3 lên đến 101 cm. Dù cơ thể săn chắc và nóng bỏng, song nhan sắc của Trà My cũng đầy nữ tính và ngọt ngào. Trà My từ lâu nổi tiếng khi là cô gái cuồng tập gym, được biết cô tập gym, nâng tạ các ngày trong tuần. Trà My từng gây “sốt” với hành trình “lột xác” ngoạn mục. Cô tâm sự, vào năm 2018, cô đột ngột tăng từ 48 kg lên đến 63 kg trong thời gian rất ngắn khiến cơ thể ì ạch, mệt mỏi, tinh thần khủng hoảng. Chính những điều này đã giúp cô quyết tâm tìm đến gym. Có được màn “lột xác” ngoạn mục, hot girl 9x nhận được nhiều lời mời làm HLV gym, mẫu ảnh thể thao hay những vai diễn nóng bỏng hơn. Trà My là một gương mặt quen thuộc của một series TV đình đám trên youtube, là đại diện của đội tuyển Iceland trong chương trình "Nóng cùng World Cup" hay góp mặt trong bộ phim truyền hình “Về nhà đi con”. Để có được vóc dáng như hiện tại là sự nỗ lực trong nhiều năm luyện tập của Trà My. Vóc dáng của cô được nhiều chị em mong ước có được. Ảnh: FBNV

